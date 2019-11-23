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سيارة المستقبل 2030 تُباع بـ 3.2 مليون ريال سعودي في معرض الرياض

بلغت القيمة الإجمالية لسيارة المستقبل 2030 اليوم في معرض الرياض الدولي ضمن مزاد علني ٣٫٢٠٤٫٥٠٠ ريال سعودي، وهي السيارة التي كشف عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ضمن معرض الرياض للسيارات.

وتتميز سيارة 2030 بأنها رياضية. وقد جرت العادة أن السيارات الرياضية لا تتماشى مع بعض الطرقات إلا أن هذه السيارة تتميز بتناسبها مع جميع الطرقات، إضافة إلى أن سقفها صناعة من خليط بين الألمنيوم والفايبر للمجسم كاملاً، ومن الكربون أيضًا. كما تعد السيارة كهربائية بالكامل.

معرض الرياض للسيارات سيارة المستقبل 2030 موسم الرياض

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سيارة المستقبل 2030 تُباع بـ 3.2 مليون ريال سعودي في معرض الرياض
سبق

بلغت القيمة الإجمالية لسيارة المستقبل 2030 اليوم في معرض الرياض الدولي ضمن مزاد علني ٣٫٢٠٤٫٥٠٠ ريال سعودي، وهي السيارة التي كشف عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ضمن معرض الرياض للسيارات.

وتتميز سيارة 2030 بأنها رياضية. وقد جرت العادة أن السيارات الرياضية لا تتماشى مع بعض الطرقات إلا أن هذه السيارة تتميز بتناسبها مع جميع الطرقات، إضافة إلى أن سقفها صناعة من خليط بين الألمنيوم والفايبر للمجسم كاملاً، ومن الكربون أيضًا. كما تعد السيارة كهربائية بالكامل.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
09:34 PM

سيارة المستقبل 2030 تُباع بـ 3.2 مليون ريال سعودي في معرض الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت القيمة الإجمالية لسيارة المستقبل 2030 اليوم في معرض الرياض الدولي ضمن مزاد علني ٣٫٢٠٤٫٥٠٠ ريال سعودي، وهي السيارة التي كشف عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ضمن معرض الرياض للسيارات.

وتتميز سيارة 2030 بأنها رياضية. وقد جرت العادة أن السيارات الرياضية لا تتماشى مع بعض الطرقات إلا أن هذه السيارة تتميز بتناسبها مع جميع الطرقات، إضافة إلى أن سقفها صناعة من خليط بين الألمنيوم والفايبر للمجسم كاملاً، ومن الكربون أيضًا. كما تعد السيارة كهربائية بالكامل.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

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36,577
10 مليارات ..

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