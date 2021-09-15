جراحة دقيقة بالمخ تُنهي معاناة سيدة كويتية بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم

كانت تشكو آلاماً شديدة بالرأس وضعفاً في الرؤية وتورماً ضخماً أعلى العين

تمكّن فريق جراحي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، من إنهاء معاناة مريضة كويتية تبلغ من العمر 41 عاماً، كانت تشكو آلاماً شديدة في الرأس وضعفاً في الرؤية، ووجود تورم ضخم أعلى العين اليمنى.

وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والمتخصّص في جراحات الأورام العصبية والعمود الفقري والأوعية الدموية الدماغية بالمستشفى ورئيس الفريق الجراحي المعالج الدكتور هاني الجهني؛ أن المريضة أجرت عدة محاولات للعلاج في أكثر من مكان داخل المملكة وخارجها، ولكن دون جدوي، لافتا إلى أنه فور وصولها للمستشفى تمّ إخضاعها للفحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي M.R.I، وتبين وجود ورم كبير أعلى الدماغ ملتحم بالقشرة العظمية الدماغية، وممتد إلى العين اليمنى بحجم (4×4×2) سم، مسبّباً تلك الآلام.

وأضاف د. الجهني؛ أنه تم تشكيل فريق طبي لدراسة الحالة الصحية للمريضة جيداً، وبعدها تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي لإزالة الورم بالقشرة العظمية، واستبدالها بشريحة متطورة من مادة (التيتانيوم) وتثبيتها، في عملية استغرقت 3 ساعات تمّت فيها مراعاة الشق التجميلي للمريضة.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن الفريق الطبي كان حريصاً أشد الحرص على حياة وسلامة المريضة، من خلال استخدام أدوات وتقنيات طبية تسهم في تحديد مكان الورم وأبعاده بدقة عالية، حيث تم تحرير الورم من الدماغ وإزالته بالكامل.

وعن نتائج العملية قال الدكتور هاني الجهني؛ إن الجراحة تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وخرجت المريضة من المستشفى بعد 5 أيام، وبعد أن انتهت لديها الأعراض السابق ذكرها، وهي في أفضل حال.