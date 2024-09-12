"إغاثي الملك سلمان" يوزع 44 طن أغذية في "رازح صعدة"

مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بتعز يواصل خدماته

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، 44 طنًا و400 كيلوجرام من السلال الغذائية في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1,800 نازح ومتضرر.

يأتي ذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته بدون تمييز.

من ناحية أخرى، واصل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز خلال شهر أغسطس 2020م بتقديم 758 خدمة وُزعت على 387 مستفيدا، حيث قُدّمت 14 خدمة في مجال الأطراف الصناعية استفاد منها 14 مريضا، وتنفيذ 43 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 41 فردا، وتقديم 14 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها 14 شخصا، وتنفيذ 20 خدمة في مجال التأهيل الفني (الصيانة) استفاد منها 19 فردا، وتقديم 667 خدمة في العلاج الطبيعي (الفيزيائي) استفاد منها 299 فردا.

إلى ذلك، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع مواد إيوائية للنازحين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، استفاد منها 156 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وقد تم توزيع 27 خيمة، و 126 بطانية، و 54 بساطا، و27 حقيبة إيوائية.