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أمير مكة يُعزي ذوي الشاعر مستور العصيمي

بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، برقية عزاء ومواساة لأسرة "العصيمي"، في وفاة الشاعر مستور العصيمي.

وقال أمير مكة لأبناء الفقيد في برقيته: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم الشاعر مستور العصيمي، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، وأسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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أمير مكة يُعزي ذوي الشاعر مستور العصيمي
سبق

بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، برقية عزاء ومواساة لأسرة "العصيمي"، في وفاة الشاعر مستور العصيمي.

وقال أمير مكة لأبناء الفقيد في برقيته: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم الشاعر مستور العصيمي، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، وأسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
07:58 PM

أمير مكة يُعزي ذوي الشاعر مستور العصيمي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، برقية عزاء ومواساة لأسرة "العصيمي"، في وفاة الشاعر مستور العصيمي.

وقال أمير مكة لأبناء الفقيد في برقيته: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم الشاعر مستور العصيمي، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، وأسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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