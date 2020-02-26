الفيصل يعلن تنظيم دورة الألعاب السعودية الأولى في الرياض

جوائز مالية للفائزين .. ومليون ريال لكل فائز بميدالية ذهبية

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تدشين دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى، والتي ستقام منافساتها في الرياض خلال الفترة من 23 مارس - 1 أبريل.

وقال الفيصل في كلمة خلال المؤتمر الصحفي لتدشين الدورة: "اليوم نسعد بحدث رياضي جديد يضاف إلى الأحداث التي سبق ونظمتها السعودية، يوم يضاف لمملكتنا الحبيبة وشعبها الغالي ويستمد طاقته من قيادتنا الغالية".

وأضاف: بحمد الله تعالى تحققت إنجازات ونظمت بطولات، وكل هذا لم يكن يتحقق لولا الدعم المتواصل للرياضة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وزاد متحدثاً: "هذه الرعاية الكريمة منحتنا طموحاً أكبر وأكثر يتخطى تنظيم فعالية واحدة، نحن اليوم ننظم حدثاً متكاملاً بمشاركة آلاف الرياضيين في عشرات الرياضات".

وأضاف الفيصل: لا يخفى عليكم توجه المملكة لتعزيز الرياضة؛ فوضع هذه الرياضات غير مرضٍ، والنتائج المتراجعة التي سجلتها على المستوى العالمي يجعلنا نخطط ونستفيد ونتعلم من تجارب دول أحدثت نقلة نوعية في سلم التفوق الرياضي؛ ولهذه الأسباب سنكون بصدد خطوة جديدة في رحلة العطاء الرياضي، نسعى من خلالها لنشر القيم الرياضية بين أبناء المملكة؛ فبعد شهور سينطلق الحدث الأكبر "أولمبياد طوكيو".

وزاد متحدثاً: واليوم وبالتعاون مع برنامج "جودة الحياة"؛ يسرنا أن نطلق الحدث الأكبر دورة الألعاب السعودية، ولأن القيم الأولمبية هي مصدر الإلهام ومبادئ نغرسها في الرياضيين منذ الصغر؛ فقد تم اختيار "النمر العربي" شعاراً للبطولة.

وأشار الفيصل إلى مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي بدعم أكثر من ألفي مسؤول فني ورياضي، وبمشاركة فريق أصدقاء السعودية الذي سيضم نخبة من الرياضيين الأجانب يتنافسون ضمن 17 مرفقًا رياضياً لاستضافة الحدث الأكبر في المملكة.

وكشف الفيصل جوائز الدورة، وقال: "سيتم منح الفائزين بالميدالية البرونزية 100 ألف ريال، والفضية 300 ألف ريال، والذهبية مليون ريال".

وزاد : سيكون الترتيب النهائي على حسب عدد الميداليات لكل منطقة.

وأعلن الفيصل وجود عدد من الفعاليات المصاحبة للألعاب؛ منها المنتدى الأولمبي السعودي، منتدى الرياضيين السعوديين، بالإضافة لمعرض ومتحف أولمبي.

وأضاف: سيكون هناك مناطق للمشجعين في المجمع الأولمبي ومركز الملك عبدالله المالي.

كما كشف الفيصل عن إقامة دورة أخرى مخصصة للفئات السنية تحت مسمى "أبطال الغد" تشهد منافسة للمواليد من 2004 وحتى 2007.

وعن القناة الناقلة قال الفيصل: "سيتم نقل منافسات الدورة عبر القنوات الرياضية".