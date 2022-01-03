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بعد السيطرة عليها.. النيران تشتعل مجددًا في مقر برلمان جنوب إفريقيا

مثول متهم بالتسبب في الحريق أمام المحكمة غدًا

عاود الحريق المدمِّر الذي اندلع أمس في برلمان جنوب إفريقيا اندلاعه مجددًا اليوم الاثنين بعدما تمت السيطرة عليه في وقت مبكر من اليوم.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز أن النيران اشتعلت مجددًا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية التي أتى عليها الحريق أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها، بيّنت الشرطة أنها أوقفت رجلاً يبلغ 49 عامًا داخل مجلس النواب، ووجهت إليه تهمة السطو وإضرام النار عمدًا في مقر البرلمان، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدًا.

واندلع الحريق في أقدم جناح بالمبنى الذي أُنجز بناؤه عام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنية وتراثية، يعود بعضها إلى القرن السابع عشر. وقد دُمر سقفه بالكامل مخلفًا فجوة كبيرة.

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بعد السيطرة عليها.. النيران تشتعل مجددًا في مقر برلمان جنوب إفريقيا
سبق

عاود الحريق المدمِّر الذي اندلع أمس في برلمان جنوب إفريقيا اندلاعه مجددًا اليوم الاثنين بعدما تمت السيطرة عليه في وقت مبكر من اليوم.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز أن النيران اشتعلت مجددًا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية التي أتى عليها الحريق أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها، بيّنت الشرطة أنها أوقفت رجلاً يبلغ 49 عامًا داخل مجلس النواب، ووجهت إليه تهمة السطو وإضرام النار عمدًا في مقر البرلمان، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدًا.

واندلع الحريق في أقدم جناح بالمبنى الذي أُنجز بناؤه عام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنية وتراثية، يعود بعضها إلى القرن السابع عشر. وقد دُمر سقفه بالكامل مخلفًا فجوة كبيرة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:51 PM

بعد السيطرة عليها.. النيران تشتعل مجددًا في مقر برلمان جنوب إفريقيا

مثول متهم بالتسبب في الحريق أمام المحكمة غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود الحريق المدمِّر الذي اندلع أمس في برلمان جنوب إفريقيا اندلاعه مجددًا اليوم الاثنين بعدما تمت السيطرة عليه في وقت مبكر من اليوم.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز أن النيران اشتعلت مجددًا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية التي أتى عليها الحريق أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها، بيّنت الشرطة أنها أوقفت رجلاً يبلغ 49 عامًا داخل مجلس النواب، ووجهت إليه تهمة السطو وإضرام النار عمدًا في مقر البرلمان، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدًا.

واندلع الحريق في أقدم جناح بالمبنى الذي أُنجز بناؤه عام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنية وتراثية، يعود بعضها إلى القرن السابع عشر. وقد دُمر سقفه بالكامل مخلفًا فجوة كبيرة.

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