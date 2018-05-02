الأمن العام يحذر من رسائل وهمية تهدف للتحايل والتكسب المالي غير المشروع

طالب الجميع بالحيطة والحذر وسرعة الإبلاغ عنها عبر الوسائل الرسمية

حذر الأمن العام الجميع بأخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق خلف رسائل نصية وبريدية تقوم بها مواقع وهمية وتستهدف المواطنين والمقيمين للتحايل والتكسب المالي غير المشروع، وطالب بالإبلاغ عن هذه الرسائل عبر الوسائل الرسمية.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إن الأجهزة الأمنية ترصد قيام مواقع وهمية تستهدف مواطنين ومقيمين برسائل نصية وبريدية تهدف إلى التحايل والتكسب المالي غير المشروع والأمن العام يحذر ويهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق خلف مثل هذه الرسائل وسرعة الإبلاغ عنها.

ونشر فيديو على حسابه يوضح كيفية الإبلاغ عن مثل هذه الرسائل .