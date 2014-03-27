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فيديو مروّع.. "مفحط" يدهس شاباً أردنياً 3 مرات بسيارته

وسط ذهول ورعب المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية دون جدوى

في جريمةٍ بشعة، دهس قائد سيارة أردني شاباً في العشرينيات من عمره، ثلاث مرات أمام منزله، بعدما طالبه الشاب بالتوقف عن "التفحيط " بالسيارة.

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، وقع الحادث في منطقة بيادر وادي السير- غربي العاصمة الأردنية عمّان، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الواقعة، واصفين إياه بـ "مروّع جداً".

وذكر شهود عيان أن الشاب يوسف صندوقة؛ في العشرينيات من عمره، كان قد طلب من أحد سائقي السيارات أن يكف عن التفحيط أمام منزله.

وقال الشهود إن شجاراً دب بين الشابين على ما يبدو؛ ما أغضب السائق ليقوم بدهس صندوقة ثلاث مرات وسط ذهول ورعب المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية دون جدوى.

وحسب موقع "الحرة"، نقل موقع "رؤيا" المحلي عن مصدر أمني، أنه جرى إسعاف الشاب إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة هناك.

وأضاف المصدر، أن الفاعل قام بتسليم نفسه للمركز الأمني المختص، حيث تمّ فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على مُلابساتها.


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فيديو مروّع.. "مفحط" يدهس شاباً أردنياً 3 مرات بسيارته
سبق

في جريمةٍ بشعة، دهس قائد سيارة أردني شاباً في العشرينيات من عمره، ثلاث مرات أمام منزله، بعدما طالبه الشاب بالتوقف عن "التفحيط " بالسيارة.

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، وقع الحادث في منطقة بيادر وادي السير- غربي العاصمة الأردنية عمّان، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الواقعة، واصفين إياه بـ "مروّع جداً".

وذكر شهود عيان أن الشاب يوسف صندوقة؛ في العشرينيات من عمره، كان قد طلب من أحد سائقي السيارات أن يكف عن التفحيط أمام منزله.

وقال الشهود إن شجاراً دب بين الشابين على ما يبدو؛ ما أغضب السائق ليقوم بدهس صندوقة ثلاث مرات وسط ذهول ورعب المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية دون جدوى.

وحسب موقع "الحرة"، نقل موقع "رؤيا" المحلي عن مصدر أمني، أنه جرى إسعاف الشاب إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة هناك.

وأضاف المصدر، أن الفاعل قام بتسليم نفسه للمركز الأمني المختص، حيث تمّ فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على مُلابساتها.


27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
12:57 PM

فيديو مروّع.. "مفحط" يدهس شاباً أردنياً 3 مرات بسيارته

وسط ذهول ورعب المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية دون جدوى

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
4,814

في جريمةٍ بشعة، دهس قائد سيارة أردني شاباً في العشرينيات من عمره، ثلاث مرات أمام منزله، بعدما طالبه الشاب بالتوقف عن "التفحيط " بالسيارة.

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، وقع الحادث في منطقة بيادر وادي السير- غربي العاصمة الأردنية عمّان، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الواقعة، واصفين إياه بـ "مروّع جداً".

وذكر شهود عيان أن الشاب يوسف صندوقة؛ في العشرينيات من عمره، كان قد طلب من أحد سائقي السيارات أن يكف عن التفحيط أمام منزله.

وقال الشهود إن شجاراً دب بين الشابين على ما يبدو؛ ما أغضب السائق ليقوم بدهس صندوقة ثلاث مرات وسط ذهول ورعب المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية دون جدوى.

وحسب موقع "الحرة"، نقل موقع "رؤيا" المحلي عن مصدر أمني، أنه جرى إسعاف الشاب إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة هناك.

وأضاف المصدر، أن الفاعل قام بتسليم نفسه للمركز الأمني المختص، حيث تمّ فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على مُلابساتها.


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