"تسونامي" يلحق أضراراً جسيمة في "تونغا" بعد ثوران بركاني ويودي بحياة امرأتين في البيرو

احتمال حصول تغييرات طفيفة في مستوى المياه في الساعات القليلة المقبلة

ألحق تسونامي نجم عن ثوران بركاني هائل في مياه جنوب المحيط الهادئ، أضراراً كبيرة، وأسفر عن وفاة امرأتين غرقاً في البيرو، فيما أُعلن عن انتهاء الإنذار الأحد.

وأوضح مركز الإنذار من تسونامي في المحيط الهادئ عند الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت غرينتش، أن خطر حصول أمواج عاتية "قد زال عموماً" في البلدان المطلة على المحيط، مع احتمال حصول تغييرات طفيفة في مستوى المياه في الساعات القليلة المقبلة.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، إن "تسونامي كان له أثر كبير على ساحل نوكوالوفا (عاصمة جزر تونغا) الشمالي مع لفظ البحر سفناً وصخوراً كبيرة إلى الشاطئ" من دون تسجيل وقوع ضحايا في الأرخبيل.

وعلى بعد عشرة كيلومترات، لقيت امرأتان حتفهما في البيرو غرقاً على شاطئ نايلامب في لامبايكي في الشمال بسبب "أمواج غير مألوفة" تَلَت الثوران البركاني في تونغا، بحسب ما أعلن المركز الوطني لعمليات الطوارئ المحلّي.

وكانت البيرو أغلقت 22 مرفأ السبت احترازياً، وأعلنت الشرطة أنّها أنقذت 23 شخصاً على الساحل.