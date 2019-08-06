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قرد يحاول خطف طفل في غابة "رغدان" بالباحة

تدخل مجموعة من الموجودين بالمكان أنقذ الموقف

تسببت مجموعة من القرود بحالة هستيرية لأسرة وعدد من الموجودين في غابة رغدان، صباح اليوم، بعد أن هاجمت أحد الأطفال وكادت تخطفه من بين الحضور.
وخلال زيارة عدد من المواطنين لغابة رغدان، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي شملت الباحة، وتخللها الضباب صباح اليوم، تواجدت أعداد كبيرة من قرود "البابون"، مسببة الرعب والقلق لمرتاديها.

وفوجئ الحاضرون بمحاولة أحد ذكور القرود، سحب طفل يقل عمره عن 5 سنوات، من أمام ذويه، إلا أن صرخات الأم وعدد من الموجودين، أدى لهروب القرد وترك الطفل، دون وقوع إصابات.
وقال أحد شهود العيان لـ"سبق": "تفاجأت بصياح عالٍ لعدد من النساء، وعندما استطلعت الأمر شاهدت بعيني أحد القرود وهي تهاجم الطفل، وكادت أن تخطفه، فتدخلت وبرفقتي مجموعة من الشباب، وقمنا برميها بالحجارة حتى ابتعدت عن الطفل، والذي لم تصدق أمه الموقف وهي تبكي وتصرخ".

وناشد مرتادو الغابة أمانة الباحة بالتدخل العاجل؛ لوقف انتشار وتكاثر قرود البابون، وما تسببه من رعب ونقل للأمراض وتشويه للمنظر العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرد يحاول خطف طفل في غابة "رغدان" بالباحة
سبق

تسببت مجموعة من القرود بحالة هستيرية لأسرة وعدد من الموجودين في غابة رغدان، صباح اليوم، بعد أن هاجمت أحد الأطفال وكادت تخطفه من بين الحضور.
وخلال زيارة عدد من المواطنين لغابة رغدان، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي شملت الباحة، وتخللها الضباب صباح اليوم، تواجدت أعداد كبيرة من قرود "البابون"، مسببة الرعب والقلق لمرتاديها.

وفوجئ الحاضرون بمحاولة أحد ذكور القرود، سحب طفل يقل عمره عن 5 سنوات، من أمام ذويه، إلا أن صرخات الأم وعدد من الموجودين، أدى لهروب القرد وترك الطفل، دون وقوع إصابات.
وقال أحد شهود العيان لـ"سبق": "تفاجأت بصياح عالٍ لعدد من النساء، وعندما استطلعت الأمر شاهدت بعيني أحد القرود وهي تهاجم الطفل، وكادت أن تخطفه، فتدخلت وبرفقتي مجموعة من الشباب، وقمنا برميها بالحجارة حتى ابتعدت عن الطفل، والذي لم تصدق أمه الموقف وهي تبكي وتصرخ".

وناشد مرتادو الغابة أمانة الباحة بالتدخل العاجل؛ لوقف انتشار وتكاثر قرود البابون، وما تسببه من رعب ونقل للأمراض وتشويه للمنظر العام.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
07:58 PM

قرد يحاول خطف طفل في غابة "رغدان" بالباحة

تدخل مجموعة من الموجودين بالمكان أنقذ الموقف

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أحمد العبدالله - الباحة
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تسببت مجموعة من القرود بحالة هستيرية لأسرة وعدد من الموجودين في غابة رغدان، صباح اليوم، بعد أن هاجمت أحد الأطفال وكادت تخطفه من بين الحضور.
وخلال زيارة عدد من المواطنين لغابة رغدان، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي شملت الباحة، وتخللها الضباب صباح اليوم، تواجدت أعداد كبيرة من قرود "البابون"، مسببة الرعب والقلق لمرتاديها.

وفوجئ الحاضرون بمحاولة أحد ذكور القرود، سحب طفل يقل عمره عن 5 سنوات، من أمام ذويه، إلا أن صرخات الأم وعدد من الموجودين، أدى لهروب القرد وترك الطفل، دون وقوع إصابات.
وقال أحد شهود العيان لـ"سبق": "تفاجأت بصياح عالٍ لعدد من النساء، وعندما استطلعت الأمر شاهدت بعيني أحد القرود وهي تهاجم الطفل، وكادت أن تخطفه، فتدخلت وبرفقتي مجموعة من الشباب، وقمنا برميها بالحجارة حتى ابتعدت عن الطفل، والذي لم تصدق أمه الموقف وهي تبكي وتصرخ".

وناشد مرتادو الغابة أمانة الباحة بالتدخل العاجل؛ لوقف انتشار وتكاثر قرود البابون، وما تسببه من رعب ونقل للأمراض وتشويه للمنظر العام.

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