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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات

الاحتفالات شملت فعاليات متنوعة شملت عروضاً فنية وقصائد شعرية وأغاني وطنية

شارك جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" في الاحتفالات الرسمية والشعبية، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت الاحتفالات فعاليات متنوعة، شملت عروضاً فنية وقصائد شعرية، وأغاني وطنية، تناولت العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تخلّلها عرض على أكبر شاشة تفاعلية في المعرض الدولي على واجهة الجناح السعودي لصور وطنية وتراثية للبلدين، والمراحل التاريخية التي توطّدت خلالها العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما تزيّنت شاشة العرض بأعلام المملكة ودولة الإمارات وصور عن إنجازات البلدين، في كافة المجالات، كما أدّت فرقة العرضة السعودية عرضاً فنياً خاصاً بهذه المناسبة، بالاشتراك مع فرقة العيالة الإماراتية، وسط اهتمام ومتابعة الآلاف من زوار الجناح والمعرض الدولي.

يأتي احتفاء جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" باليوم الوطني لدولة الإمارات، على مدار ثلاثة أيام، انطلاقاً من حرصه على مشاركة الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، فرحتهم بهذه المناسبة، وتعبيراً عن العلاقات المميزة التي تربط البلدين.

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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات
سبق

شارك جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" في الاحتفالات الرسمية والشعبية، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت الاحتفالات فعاليات متنوعة، شملت عروضاً فنية وقصائد شعرية، وأغاني وطنية، تناولت العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تخلّلها عرض على أكبر شاشة تفاعلية في المعرض الدولي على واجهة الجناح السعودي لصور وطنية وتراثية للبلدين، والمراحل التاريخية التي توطّدت خلالها العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما تزيّنت شاشة العرض بأعلام المملكة ودولة الإمارات وصور عن إنجازات البلدين، في كافة المجالات، كما أدّت فرقة العرضة السعودية عرضاً فنياً خاصاً بهذه المناسبة، بالاشتراك مع فرقة العيالة الإماراتية، وسط اهتمام ومتابعة الآلاف من زوار الجناح والمعرض الدولي.

يأتي احتفاء جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" باليوم الوطني لدولة الإمارات، على مدار ثلاثة أيام، انطلاقاً من حرصه على مشاركة الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، فرحتهم بهذه المناسبة، وتعبيراً عن العلاقات المميزة التي تربط البلدين.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
12:48 AM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
04:42 AM

جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات

الاحتفالات شملت فعاليات متنوعة شملت عروضاً فنية وقصائد شعرية وأغاني وطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
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شارك جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" في الاحتفالات الرسمية والشعبية، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت الاحتفالات فعاليات متنوعة، شملت عروضاً فنية وقصائد شعرية، وأغاني وطنية، تناولت العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تخلّلها عرض على أكبر شاشة تفاعلية في المعرض الدولي على واجهة الجناح السعودي لصور وطنية وتراثية للبلدين، والمراحل التاريخية التي توطّدت خلالها العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما تزيّنت شاشة العرض بأعلام المملكة ودولة الإمارات وصور عن إنجازات البلدين، في كافة المجالات، كما أدّت فرقة العرضة السعودية عرضاً فنياً خاصاً بهذه المناسبة، بالاشتراك مع فرقة العيالة الإماراتية، وسط اهتمام ومتابعة الآلاف من زوار الجناح والمعرض الدولي.

يأتي احتفاء جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" باليوم الوطني لدولة الإمارات، على مدار ثلاثة أيام، انطلاقاً من حرصه على مشاركة الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، فرحتهم بهذه المناسبة، وتعبيراً عن العلاقات المميزة التي تربط البلدين.

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