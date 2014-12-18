أكد بدر العساكر، المدير الخاص لمكتب سمو ولي العهد عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، أن مَن ترك أثرًا حسنًا، ومعنى ساميًا، ومحبة في كل قلب، لم يرحل. مشيرًا إلى أنه كان من متابعي مشهور السناب "محمد الشمري" الذي تُوفِّي هو وطفله الرضيع "يوسف"، وابنته ذات الأعوام الخمسة "حلا" في حادث مروري أليم مساء الخميس بالقرب من محافظة رفحاء. وقال بدر العساكر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لم يرحل من ترك أثرًا حسنًا، ومعنى ساميًا، ومحبة في كل قلب". وأضاف: "اللهم اغفر لمحمد الشمري وأبنائه، والطف بأهله وذويه. كنت من متابعيه ومحبيه. خالص العزاء لأسرته وجميع أحبائه {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}. وكان أهالي رفحاء قد شيعوا جثمان "الشمري" وطفله الرضيع وابنته بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد تعرُّضه لحادث مروِّع هو وأسرته أثناء سفره إلى الرياض قادمًا من رفحاء؛ إذ اصطدم بسيارة أخرى وجهًا لوجه.

"العساكر" في رثاء "الشمري": من ترك أثرًا حسنًا ومحبة في كل قلب لم يرحل منصور الشلاقي سبق 2021-12-18 أكد بدر العساكر، المدير الخاص لمكتب سمو ولي العهد عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، أن مَن ترك أثرًا حسنًا، ومعنى ساميًا، ومحبة في كل قلب، لم يرحل. مشيرًا إلى أنه كان من متابعي مشهور السناب "محمد الشمري" الذي تُوفِّي هو وطفله الرضيع "يوسف"، وابنته ذات الأعوام الخمسة "حلا" في حادث مروري أليم مساء الخميس بالقرب من محافظة رفحاء.



وقال بدر العساكر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لم يرحل من ترك أثرًا حسنًا، ومعنى ساميًا، ومحبة في كل قلب".



وأضاف: "اللهم اغفر لمحمد الشمري وأبنائه، والطف بأهله وذويه. كنت من متابعيه ومحبيه. خالص العزاء لأسرته وجميع أحبائه {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.



وكان أهالي رفحاء قد شيعوا جثمان "الشمري" وطفله الرضيع وابنته بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد تعرُّضه لحادث مروِّع هو وأسرته أثناء سفره إلى الرياض قادمًا من رفحاء؛ إذ اصطدم بسيارة أخرى وجهًا لوجه.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443 12:51 AM

"العساكر" في رثاء "الشمري": من ترك أثرًا حسنًا ومحبة في كل قلب لم يرحل





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أكد بدر العساكر، المدير الخاص لمكتب سمو ولي العهد عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، أن مَن ترك أثرًا حسنًا، ومعنى ساميًا، ومحبة في كل قلب، لم يرحل. مشيرًا إلى أنه كان من متابعي مشهور السناب "محمد الشمري" الذي تُوفِّي هو وطفله الرضيع "يوسف"، وابنته ذات الأعوام الخمسة "حلا" في حادث مروري أليم مساء الخميس بالقرب من محافظة رفحاء.



وقال بدر العساكر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لم يرحل من ترك أثرًا حسنًا، ومعنى ساميًا، ومحبة في كل قلب".



وأضاف: "اللهم اغفر لمحمد الشمري وأبنائه، والطف بأهله وذويه. كنت من متابعيه ومحبيه. خالص العزاء لأسرته وجميع أحبائه {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.



وكان أهالي رفحاء قد شيعوا جثمان "الشمري" وطفله الرضيع وابنته بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد تعرُّضه لحادث مروِّع هو وأسرته أثناء سفره إلى الرياض قادمًا من رفحاء؛ إذ اصطدم بسيارة أخرى وجهًا لوجه.