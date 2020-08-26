"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
قالت: الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
رياح مثيرة للأتربة
الأرصاد
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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-26
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
12:04 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
قالت: الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.