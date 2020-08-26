"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.