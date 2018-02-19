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شاهد.. محال في مكة تغلق أبوابها وأخرى تلف الشراع على بسطاتها

تزامنًا مع انطلاق حملة مكافحة التستر

على غير العادة أغلقت محال عديدة في حراج الطيور بالكعكية أبوابها صبيحة اليوم الجمعة، وقل عدد المتسوقين في الموقع بعد انتهاء موعد الفترة التصحيحية للتستر.

"سبق" وثقت صباح اليوم خلال جولتها الميدانية على أسواق الكعكية للخضار والطيور، ورصدت إغلاق أغلب المحال أبوابها وعدم تواجد أصحابها على غير العادة؛ إذ يعتبر حراج الطيور في الكعكية من المواقع الأكثر كثافة في صبيحة يوم الجمعة.

لم يكن حراج البصل والبطاطس في أسواق الكعكية هو الآخر أحسن حالًا من حراج الطيور؛ إذ خلا عدد من المحال من أصحابه ولف الشراع الأزرق البسطة من جنباتها وسط ترقب وحذر.


يذكر أن الفترة الزمنية للحملة التصحيحية لمكافحة التستر قد انتهت، وبدأت الجهات ذات العلاقة بتطبيق اللوائح والغرامات على المحال المخالفة.


مكة المكرمة الكعكية حراج الطيور مكافحة التستر التستر التجاري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. محال في مكة تغلق أبوابها وأخرى تلف الشراع على بسطاتها
سبق

على غير العادة أغلقت محال عديدة في حراج الطيور بالكعكية أبوابها صبيحة اليوم الجمعة، وقل عدد المتسوقين في الموقع بعد انتهاء موعد الفترة التصحيحية للتستر.

"سبق" وثقت صباح اليوم خلال جولتها الميدانية على أسواق الكعكية للخضار والطيور، ورصدت إغلاق أغلب المحال أبوابها وعدم تواجد أصحابها على غير العادة؛ إذ يعتبر حراج الطيور في الكعكية من المواقع الأكثر كثافة في صبيحة يوم الجمعة.

لم يكن حراج البصل والبطاطس في أسواق الكعكية هو الآخر أحسن حالًا من حراج الطيور؛ إذ خلا عدد من المحال من أصحابه ولف الشراع الأزرق البسطة من جنباتها وسط ترقب وحذر.


يذكر أن الفترة الزمنية للحملة التصحيحية لمكافحة التستر قد انتهت، وبدأت الجهات ذات العلاقة بتطبيق اللوائح والغرامات على المحال المخالفة.


18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
07:33 PM

شاهد.. محال في مكة تغلق أبوابها وأخرى تلف الشراع على بسطاتها

تزامنًا مع انطلاق حملة مكافحة التستر

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
5
11,785

على غير العادة أغلقت محال عديدة في حراج الطيور بالكعكية أبوابها صبيحة اليوم الجمعة، وقل عدد المتسوقين في الموقع بعد انتهاء موعد الفترة التصحيحية للتستر.

"سبق" وثقت صباح اليوم خلال جولتها الميدانية على أسواق الكعكية للخضار والطيور، ورصدت إغلاق أغلب المحال أبوابها وعدم تواجد أصحابها على غير العادة؛ إذ يعتبر حراج الطيور في الكعكية من المواقع الأكثر كثافة في صبيحة يوم الجمعة.

لم يكن حراج البصل والبطاطس في أسواق الكعكية هو الآخر أحسن حالًا من حراج الطيور؛ إذ خلا عدد من المحال من أصحابه ولف الشراع الأزرق البسطة من جنباتها وسط ترقب وحذر.


يذكر أن الفترة الزمنية للحملة التصحيحية لمكافحة التستر قد انتهت، وبدأت الجهات ذات العلاقة بتطبيق اللوائح والغرامات على المحال المخالفة.


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