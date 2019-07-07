النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دهانات الجزيرة" تشارك في مبادرة "حسن الوفادة" مع 300 طالب وطالبة بخميس مشيط

تدشين أكبر لوحة تتضمن شعار "مرحباً ألف في عسير"

شاركت "دهانات الجزيرة" في مبادرة "حسن الوفادة" بمدينة خميس مشيط، التي تقام بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها تجسيداً للكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بجميع محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال مهرجان فعاليات المبادرة الذي أقيم برعاية وحضور محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، تدشين أكبر لوحة للمناسبة على مساحة 176م2 تتضمن شعار "مرحباً ألف في عسير" في ممشى طريق الرياض بمدينة خميس مشيط، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، ومشاركة "300" طالب وطالبة" من أبناء المحافظة.

وتأتي مشاركة "دهانات الجزيرة" بمبادرة "حسن الوفادة" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وفق ما أفاد مشرف بن دغيم الشمري مدير الموارد البشرية بدهانات الجزيرة الذي مثّل الشركة في المهرجان، مضيفاً أن هذه المبادرة التي تعمل على تفعيلها "إدارة تعليم عسير" تعكس صورة المنطقة وأهلها في ترحيبهم بالزوّار من شتى أرجاء المملكة وحبهم لهم واحتفاءهم بهم ضيوفاً أعزّاء، لاسيما في موسم الصيف؛ لما تتمتع به من أجواء مميزة وطبيعة خلابة.

وأشار إلى أن دهانات الجزيرة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تقيمان شراكة مجتمعية مستدامة، وتسعيان معاً لتجسيد تلك الشراكة فيما يسهم بتطوير المنطقة وتقدمها ويسمو بمكانتها لتعانق ذرى جبالها الشامخة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دهانات الجزيرة" تشارك في مبادرة "حسن الوفادة" مع 300 طالب وطالبة بخميس مشيط
سبق

شاركت "دهانات الجزيرة" في مبادرة "حسن الوفادة" بمدينة خميس مشيط، التي تقام بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها تجسيداً للكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بجميع محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال مهرجان فعاليات المبادرة الذي أقيم برعاية وحضور محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، تدشين أكبر لوحة للمناسبة على مساحة 176م2 تتضمن شعار "مرحباً ألف في عسير" في ممشى طريق الرياض بمدينة خميس مشيط، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، ومشاركة "300" طالب وطالبة" من أبناء المحافظة.

وتأتي مشاركة "دهانات الجزيرة" بمبادرة "حسن الوفادة" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وفق ما أفاد مشرف بن دغيم الشمري مدير الموارد البشرية بدهانات الجزيرة الذي مثّل الشركة في المهرجان، مضيفاً أن هذه المبادرة التي تعمل على تفعيلها "إدارة تعليم عسير" تعكس صورة المنطقة وأهلها في ترحيبهم بالزوّار من شتى أرجاء المملكة وحبهم لهم واحتفاءهم بهم ضيوفاً أعزّاء، لاسيما في موسم الصيف؛ لما تتمتع به من أجواء مميزة وطبيعة خلابة.

وأشار إلى أن دهانات الجزيرة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تقيمان شراكة مجتمعية مستدامة، وتسعيان معاً لتجسيد تلك الشراكة فيما يسهم بتطوير المنطقة وتقدمها ويسمو بمكانتها لتعانق ذرى جبالها الشامخة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
04:47 PM

"دهانات الجزيرة" تشارك في مبادرة "حسن الوفادة" مع 300 طالب وطالبة بخميس مشيط

تدشين أكبر لوحة تتضمن شعار "مرحباً ألف في عسير"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
342

شاركت "دهانات الجزيرة" في مبادرة "حسن الوفادة" بمدينة خميس مشيط، التي تقام بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها تجسيداً للكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بجميع محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال مهرجان فعاليات المبادرة الذي أقيم برعاية وحضور محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، تدشين أكبر لوحة للمناسبة على مساحة 176م2 تتضمن شعار "مرحباً ألف في عسير" في ممشى طريق الرياض بمدينة خميس مشيط، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، ومشاركة "300" طالب وطالبة" من أبناء المحافظة.

وتأتي مشاركة "دهانات الجزيرة" بمبادرة "حسن الوفادة" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وفق ما أفاد مشرف بن دغيم الشمري مدير الموارد البشرية بدهانات الجزيرة الذي مثّل الشركة في المهرجان، مضيفاً أن هذه المبادرة التي تعمل على تفعيلها "إدارة تعليم عسير" تعكس صورة المنطقة وأهلها في ترحيبهم بالزوّار من شتى أرجاء المملكة وحبهم لهم واحتفاءهم بهم ضيوفاً أعزّاء، لاسيما في موسم الصيف؛ لما تتمتع به من أجواء مميزة وطبيعة خلابة.

وأشار إلى أن دهانات الجزيرة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تقيمان شراكة مجتمعية مستدامة، وتسعيان معاً لتجسيد تلك الشراكة فيما يسهم بتطوير المنطقة وتقدمها ويسمو بمكانتها لتعانق ذرى جبالها الشامخة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,718
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,538
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,515

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة