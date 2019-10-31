اتباعًا لسنة المصطفى.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع المناطق

أملًا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن يُنعم بفضله وإحسانه بالغيث على البلاد

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة، صلاة الاستسقاء صباح اليوم؛ اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر؛ أملًا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن يُنعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد.

مكة المكرمة

ففي مكة المكرمة، أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي.

وقد أَمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، الذي ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن.

وقال الدكتور "بليلة": "إن القلوب إذا قست وغاض منها ماء اليقين والتسليم والإذعان، نزلت بالناس الآفات من كل جانب، وأحاطت بهم الكربات والشدائد في كل سبيل، وتبدلت نعمهم، وتَغَيّرت أحوالهم؛ ذلك بأن الله لم يكُ مُغيِّرًا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؛ ذلك أن الأرض لتُجدب وإن القطر ليُحبس بما كسب العباد وبما أظهروا في الأرض من الفساد، وإن هذا الفساد ليتخذ صورًا ويتنوع ضروبًا وأشكالًا؛ فمنه الفساد في الاعتقاد والفساد في التصورات والأفكار بلبس الحق بالباطل، وكتمان الحق تارة، وتشويه الحق وتمويه الباطل تارات أخرى؛ فالباطل لا يروج في الناس إلا بنوع من التمويه، والحق لا ينفض عنه إلا بنوع من التشويه، وتلك هي فتنة الشبهات التي عمت وأظلت جبلًا كثيرًا؛ بل هي فتنة الأمة الحقيقية اليوم، ولا تدفع هذه الفتنة إلا باليقين والتسليم لرب العالمين وترك منازعة الشرع بالرأي".

وأبان الشيخ بندر بليلة، أنه كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند حصول الجدب وتأخر المطر، أن يضرع إلى ربه مستسقيًا متذللًا متخشعًا متواضعًا لربه مستكينًا بين يديه، يستمطر رحمته ويبتغي فضله.

وحث المسلمين على الاستجابة لأمر الله وعدم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها فإن الله لا يحب الفساد، وأنه لا يصلح عمل المفسدين؛ موصيًا بالتضرع لله والإنابة إليه والاستكانة بين يديه ودعوته خوفًا وطمعًا، مع الإيقان بالإجابة وإحسان الظن بالله سبحانه، والإكثار من الاستغفار واجتناب الحرام وعدم اليأس والقنوط، والتوبة والاستغفار والبعد عن المعاصي، ورد المظالم إلى أهلها، وتجنب الفواحش والآثام.

المدينة المنورة

وأدى جموع المصلين بالمسجد النبوي صلاة الاستسقاء، يتقدمهم الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقد أَمّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب حميد.

وبدأ الخطبة بحمد الله تعالى وتسبيحه وإجلاله، والثناء عليه وشكره على ما أنعم على عباده من نعم وفضل وخيرات حسان، والإكثار وعلى ما وهب عباده من.

وقال: عباد الله، إنكم رجوتم ربكم عند استئخار المطر عنكم، وشكوتم جدب دياركم، وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم بالإجابة، فادعوه مخلصين له الدين؛ فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء؛ سائلًا الله جل وعلا الغني الحميد أن يُنزل علينا الغيث وألا يجعلنا من القانطين، وأن يُغيثنا غيثًا مغيثًا مريئًا مريعًا سحًّا غدقًا طَبقًا مجللًا، عاجلًا غير آجل، نافعًا غير ضار، تُسقى به العباد والبلاد.. وأن يشملنا برحمته، وأن ينزل علينا من بركات السماء، وأن يخرج لنا من بركات الأرض، وأن ينبت لنا الزرع، ويدر الضرع، وأن يسقي عباده وبلاده وبهائمه، وينشر رحمته، وأن يسقينا غيثًا مدرارًا نافعًا عاجلًا، يحيي به العباد والبلاد برحمته عز وجل، وأن ينزل من السماء ماء طهورًا، يحيي به بلدة ميتًا، ويسقي به مما خلق أنعامًا وأناسي كثيرًا.

ودعا الناس إلى تقوى الله والتوبة إليه والإكثار من الاستغفار وطلب الرحمة من الله فهو الغفور الرحيم، لينالوا رحماته وفضله سبحانه، وألا تحول بينهم وبين رحمات ربهم ذنب وظلم يحجب عنهم رحمة ربهم؛ فإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين؛ سائلًا الله أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يشملنا برحمته ويحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا ونعوذ بعظمته سبحانه أن نغتال من تحتنا، وأن يغفر لنا ويتوب علينا ويرحمنا، ويستر عيوبنا، وألا يمنع عنا فضله بسوء ما عندنا.

وختم فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي، بدعوة الناس إلى تقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه سبحانه كل وسيلة يستجيب بها دعاءهم، وألا يحول بينهم وبين إجابة بهم ذنب يستخفي به أحد أو يستعلن، وأن يستغفروا ربهم، وأن يردوا المظالم إلى أهلها، وألا يحجبهم عن إجابة ربهم مظلمة أحد، وأن يصلوا ما أمر الله به أن يوصل، وأن يستغفروا ربهم إنه قريب مجيب.

الرياض

وتقدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض،الجموع في صلاة الاستسقاء بجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي استهل خطبته بالتذكير والتأكيد بأهمية صلاة الاستسقاء تأسياً بهدي النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - عند الجدب وتأخر نزول المطر.

وأوصى في خطبته المصلين بتقوى الله حق التقوى وإخلاص الدعاء والتضرع والإنابة إليه سبحانه وتعالى، داعياً المصلين إلى كثرة الاستغفار واجتناب المعاصي.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين .



جازان

وفي منطقة جازان أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء، يتقدمهم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.

وأمّ المصليين المستشار بفرع وزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، الذي أوصى في خطبته بتقوى الله عز وجل والرجوع إليه والمبادرة بالتوبة النصوح والإنابة إلى المولى سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده سبحانه، محذراً من الوقوع في المعاصي والفتن والمحرمات والمنكرات وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وبخس المكاييل والموازين.

وعدد في خطبته النعم الكثيرة التي منّ الله بها على عباده التي يتوجب بها شكره وذلك بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من دعاء وصلاة وصيام وزكاة، والخضوع بين يديه والتذلل له بكثرة الدعاء والابتهال والإنابة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن ينزل الغيث ويبسط رحمته على عباده.



عرعر

وأدى الجموع صلاة الاستسقاء بمدينة عرعر يتقدمهم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني بجامع الإمارة بحي مشرف بعرعر.

وأمّ المصلين الدكتور خلف بن علي العنزي ، الذي استهل خطبته بالحمد والثناء على الله عز وجل والتأكيد على أسوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء وإحياء سنته.

وأوصى في خطبته بتقوى الله حق التقوى وإخلاص الدعاء والتضرع والإنابة إليه سبحانه وتعالى، داعيا إلى كثرة الاستغفار وتجنب المعاصي. وإلى التقرب لله سبحانه وتعالى، متضرعا إلى الله أن يسقي البلاد والعباد من بركات السماء، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.