"مدني مكة" يحذّر من هطول أمطار رعدية

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر لـ8 مساء

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية، وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية، الجميعَ إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها؛ تجنبًا لأي مكروه.

وأكدت أهميةَ الالتزام بتعليمات السلامة، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية؛ متمنية السلامة للجميع.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (العاصمة المقدسة، أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، ميسان، المشاعر المقدسة)، حتى الساعة الثامنة مساء.