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"الحجرف" يدين بأشدّ العبارات استهداف "الحوثي" مطار أبها الدولي وتعريض المدنيين للخطر

أشاد بيقظة وكفاءة "التحالف" بقيادة السعودية في التمكن من اعتراض الطائرة المسيرة

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة معرضين المدنيين للخطر.

وأكد الحجرف أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين والمسافرين والعاملين للخطر، وما نتج عن هذا الاعتداء الغاشم من إصابات في أثناء عملية الاعتراض لجنسيات مختلفة، مشددًا على ضرورة محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بصفة المطارات المدنية من المناطق المحمية بموجب القانون الدولي.

وأشاد الدكتور الحجرف، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في التمكن من اعتراض الطائرة المسيرة، مؤكدًا تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحجرف" يدين بأشدّ العبارات استهداف "الحوثي" مطار أبها الدولي وتعريض المدنيين للخطر
سبق

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة معرضين المدنيين للخطر.

وأكد الحجرف أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين والمسافرين والعاملين للخطر، وما نتج عن هذا الاعتداء الغاشم من إصابات في أثناء عملية الاعتراض لجنسيات مختلفة، مشددًا على ضرورة محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بصفة المطارات المدنية من المناطق المحمية بموجب القانون الدولي.

وأشاد الدكتور الحجرف، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في التمكن من اعتراض الطائرة المسيرة، مؤكدًا تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
11:05 PM

"الحجرف" يدين بأشدّ العبارات استهداف "الحوثي" مطار أبها الدولي وتعريض المدنيين للخطر

أشاد بيقظة وكفاءة "التحالف" بقيادة السعودية في التمكن من اعتراض الطائرة المسيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة معرضين المدنيين للخطر.

وأكد الحجرف أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين والمسافرين والعاملين للخطر، وما نتج عن هذا الاعتداء الغاشم من إصابات في أثناء عملية الاعتراض لجنسيات مختلفة، مشددًا على ضرورة محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بصفة المطارات المدنية من المناطق المحمية بموجب القانون الدولي.

وأشاد الدكتور الحجرف، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في التمكن من اعتراض الطائرة المسيرة، مؤكدًا تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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