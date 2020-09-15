مصادر تكشف عن سعر وتاريخ إطلاق "بلايستيشن 5"

"سوني" تخطط لأن يغزو الأسواق العالمية خلال 2021

كشفت مصادر مقربة من شركة "سوني" اليابانية، عن سعر وتاريخ إطلاق منصتها الجديدة للألعاب "بلايستيشن 5".

وأوضحت التقارير، المنشورة عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "سوني" أجلت إطلاق "بلايستيشن 5" من يوليو الماضي إلى أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر إن "سوني" تخطط لأن يغزو "بلايستيشن 5" الأسواق العالمية خلال عام 2021.

وأشارت المصادر إلى أن "سوني" تنوي إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "بلايستيشن 5" بحلول نهاية العام الجاري 2020، وتنوي أن تصل التقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول مارس 2021.

ومن المتوقع أن تطرح "سوني" منصتها للألعاب "بلايستيشن 5" بسعر يصل إلى 450 دولارًا أمريكيًّا للإصدار المزود بقرص مدمج، و400 دولار للنسخة الرقمية بالكامل.

وهو ما سيكون أرخص من إصدارات منافستها الأشهر من "مايكروسوفت" منصة "إكس بوكس"، التي سيتم طرح إصدارها "إكس" بسعر 499 دولارًا وإصدار "إس" بسعر 299 دولارًا أمريكيًّا.