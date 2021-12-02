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"برنت" قرب الـ70 دولارًا.. النفط يصعد وسط ترقب لنتائج "أوبك+" اليوم

تزامنًا مع تنامي القلق من أن يؤثر انتشار أوميكرون بالسلب على الاقتصاد العالمي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، في ظل توقعات بأن يُوقِف تجمعُ "أوبك+" زيادةَ الإمدادات، وسط تنامي القلق من أن يؤثر انتشار أوميكرون بالسلب على الاقتصاد العالمي ويحد من الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7% إلى 69.35 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 1:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت 0.5% في الجلسة السابقة.

ووفق "رويترز"؛ صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7% أيضًا إلى 66.05 دولارًا للبرميل، بعد هبوطها 0.9% أمس الأربعاء.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة "فوجيتومي" للأوراق المالية المحدودة: "ارتفعت أسعار النفط مع توقع بعض المستثمرين بأن تقرر (أوبك+) الحفاظ على مستويات المعروض الحالية في يناير لتخفيف أي أثر على الطلب من انتشار أوميكرون".

ومن المرجح أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها؛ فيما يُعرف بمجموعة "أوبك+"، اليوم الخميس؛ ما إذا كان التجمع سيضخ المزيد من النفط في السوق وفق الخطط السابقة أو تقييد الإمدادات.

وعَمِد التجمع منذ أغسطس 2021، إلى إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميًّا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر؛ في إطار تقليصه تدريجيًّا للتخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020.

ومع ذلك، أدى المتحور الجديد إلى تعقيد عملية صنع القرار؛ إذ يتوقع مراقبون أن "أوبك+" قد تُوقِف هذه الإضافات مؤقتًا في يناير 2022؛ في محاولة لإبطاء نمو المعروض.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" قرب الـ70 دولارًا.. النفط يصعد وسط ترقب لنتائج "أوبك+" اليوم
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، في ظل توقعات بأن يُوقِف تجمعُ "أوبك+" زيادةَ الإمدادات، وسط تنامي القلق من أن يؤثر انتشار أوميكرون بالسلب على الاقتصاد العالمي ويحد من الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7% إلى 69.35 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 1:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت 0.5% في الجلسة السابقة.

ووفق "رويترز"؛ صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7% أيضًا إلى 66.05 دولارًا للبرميل، بعد هبوطها 0.9% أمس الأربعاء.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة "فوجيتومي" للأوراق المالية المحدودة: "ارتفعت أسعار النفط مع توقع بعض المستثمرين بأن تقرر (أوبك+) الحفاظ على مستويات المعروض الحالية في يناير لتخفيف أي أثر على الطلب من انتشار أوميكرون".

ومن المرجح أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها؛ فيما يُعرف بمجموعة "أوبك+"، اليوم الخميس؛ ما إذا كان التجمع سيضخ المزيد من النفط في السوق وفق الخطط السابقة أو تقييد الإمدادات.

وعَمِد التجمع منذ أغسطس 2021، إلى إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميًّا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر؛ في إطار تقليصه تدريجيًّا للتخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020.

ومع ذلك، أدى المتحور الجديد إلى تعقيد عملية صنع القرار؛ إذ يتوقع مراقبون أن "أوبك+" قد تُوقِف هذه الإضافات مؤقتًا في يناير 2022؛ في محاولة لإبطاء نمو المعروض.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
10:19 AM

"برنت" قرب الـ70 دولارًا.. النفط يصعد وسط ترقب لنتائج "أوبك+" اليوم

تزامنًا مع تنامي القلق من أن يؤثر انتشار أوميكرون بالسلب على الاقتصاد العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، في ظل توقعات بأن يُوقِف تجمعُ "أوبك+" زيادةَ الإمدادات، وسط تنامي القلق من أن يؤثر انتشار أوميكرون بالسلب على الاقتصاد العالمي ويحد من الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7% إلى 69.35 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 1:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت 0.5% في الجلسة السابقة.

ووفق "رويترز"؛ صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7% أيضًا إلى 66.05 دولارًا للبرميل، بعد هبوطها 0.9% أمس الأربعاء.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة "فوجيتومي" للأوراق المالية المحدودة: "ارتفعت أسعار النفط مع توقع بعض المستثمرين بأن تقرر (أوبك+) الحفاظ على مستويات المعروض الحالية في يناير لتخفيف أي أثر على الطلب من انتشار أوميكرون".

ومن المرجح أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها؛ فيما يُعرف بمجموعة "أوبك+"، اليوم الخميس؛ ما إذا كان التجمع سيضخ المزيد من النفط في السوق وفق الخطط السابقة أو تقييد الإمدادات.

وعَمِد التجمع منذ أغسطس 2021، إلى إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميًّا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر؛ في إطار تقليصه تدريجيًّا للتخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020.

ومع ذلك، أدى المتحور الجديد إلى تعقيد عملية صنع القرار؛ إذ يتوقع مراقبون أن "أوبك+" قد تُوقِف هذه الإضافات مؤقتًا في يناير 2022؛ في محاولة لإبطاء نمو المعروض.

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