مصادر "سبق": مطار جدة الجديد يستعدّ لاستقبال أولى الرحلات الدولية

أكّدت مصادر "سبق" أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة يستعدّ لاستقبال أولى رحلاته الدولية قريبًا، وذلك ضمن خطط التشغيل للمطار التي تتم بنظام "الموجات"؛ وفقًا لانفراد سابق لـ"سبق".

وستبدأ عمليات التشغيل لبعض الوجهات الخليجية باستثناء دبي، ومن ثم وجهات إقليمية؛ حيث يتم التشغيل على الوجهات التي لا تشهد كثافة عالية، ثم تتم إضافة وجهات جديدة بالتدريج.

ويذكر أن التشغيل الحالي للصالة رقم 1 تشغيل محدود لوجهات داخلية، ويتم تشغيلة تدريجيًّا بنظام الموجات؛ حيث يهدف هذا النظام إلى إضافة عدد من الوجهات تدريجيًّا، ويتم ذلك بسبب عدم الاستعدادات الكاملة لتشغيل المطار، وقلة عدد البوابات الجاهزة.