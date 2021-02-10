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هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. والدفاعات الروسية تتصدى

مصدره مواقع خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في إدلب

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأميرال فيتشيسلاف سيتكين، أن وسائل الدفاع الجوي الروسي نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى. وفق ما أوردت "سبوتنيك".

إلى ذلك، قال سيتكين خلال مؤتمر صحفي: "في تمام الساعة 19:45 من يوم 9 فبراير صدت وسائل الدفاع الجوي الروسي هجوماً على قاعدة حميميم باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى".

وأوضح أن "وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأشار- حسب موقع العربية- إلى أن الهجوم "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية"، مؤكداً أن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".

وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب والتي نفذت جميعها تقريباً بواسطة طائرات مسيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. والدفاعات الروسية تتصدى
سبق

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأميرال فيتشيسلاف سيتكين، أن وسائل الدفاع الجوي الروسي نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى. وفق ما أوردت "سبوتنيك".

إلى ذلك، قال سيتكين خلال مؤتمر صحفي: "في تمام الساعة 19:45 من يوم 9 فبراير صدت وسائل الدفاع الجوي الروسي هجوماً على قاعدة حميميم باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى".

وأوضح أن "وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأشار- حسب موقع العربية- إلى أن الهجوم "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية"، مؤكداً أن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".

وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب والتي نفذت جميعها تقريباً بواسطة طائرات مسيرة.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
11:22 PM

هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. والدفاعات الروسية تتصدى

مصدره مواقع خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في إدلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأميرال فيتشيسلاف سيتكين، أن وسائل الدفاع الجوي الروسي نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى. وفق ما أوردت "سبوتنيك".

إلى ذلك، قال سيتكين خلال مؤتمر صحفي: "في تمام الساعة 19:45 من يوم 9 فبراير صدت وسائل الدفاع الجوي الروسي هجوماً على قاعدة حميميم باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى".

وأوضح أن "وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأشار- حسب موقع العربية- إلى أن الهجوم "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية"، مؤكداً أن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".

وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب والتي نفذت جميعها تقريباً بواسطة طائرات مسيرة.

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