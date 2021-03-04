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الشرقية.. "بحيرة مدن" تحتضن الجولة الثالثة لبطولة العالم للراليات

مشروع يمتلك مقومات خدمية ومرافق وبنية تحتية متطورة

تستضيف بحيرة "مدن" في المدينة الصناعية الثانية بالدمام "رالي تويوتا الشرقية" الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 4 - 6 مارس 2021م.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" قصي العبد الكريم، أن مشروع بحيرة "مدن" يمتلك مقومات خدمية ومرافق وبنية تحتية متطورة تم تنفيذها بفكر وسواعد منسوبي "مدن" وفق أفضل المعايير والتصاميم الجمالية العصرية، مما جعلها مقصداً لهذا الحدث الرياضي العالمي، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الدعم اللوجستي لهذه البطولة من خلال توفير جميع الممكنات اللوجستية التي تساهم في نجاح هذا الحدث

وأضاف العبد الكريم بأن احتضان فعاليات حدث عالمي بقيمة رالي تويوتا الشرقية بمثابة تتويج لاستراتيجية "مدن" للمسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على البيئة، وتحقيق برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030 والمعني بتهيئة البيئة الداعمة لمشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، مبيناً أن "مدن" نجحت في تحويل هذا الموقع كأحد نقاط تجمع المياه الصناعية إلى أكبر بحيرة صناعية مطوّرة في المملكة.

وأشار إلى أن "البحيرة" تشغل 52% من إجمالي مساحة المشروع، بجانب مسطحات خضراء تضم 670 نخلة موزعة بشكل هندسي متناسق، بالإضافة إلى ممرات للمشاة بطول 4 كم للراغبين في ممارسة رياضة المشي.

يذكر أن "بحيرة مدن" تضم مشروع "مدن تك" بالتعاون مع شركة "برايت أب" والمتخصصة بنشر الوعي والتعريف بالصناعة والتقنيات الحديثة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة للطلاب والطالبات من عمر 8 سنوات إلى 14 عاماً. كما تم تصميم برامج تدريبية وتثقيفية تشمل تنسيق زيارات لمدارس المنطقة الشرقية، وورش عمل مستمرة لرفع الوعي الصناعي وتيسير مفاهيم الصناعة عند هذه الفئة العمرية.

بحيرة مدن المدينة الصناعية الثانية بالدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. "بحيرة مدن" تحتضن الجولة الثالثة لبطولة العالم للراليات
سبق

تستضيف بحيرة "مدن" في المدينة الصناعية الثانية بالدمام "رالي تويوتا الشرقية" الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 4 - 6 مارس 2021م.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" قصي العبد الكريم، أن مشروع بحيرة "مدن" يمتلك مقومات خدمية ومرافق وبنية تحتية متطورة تم تنفيذها بفكر وسواعد منسوبي "مدن" وفق أفضل المعايير والتصاميم الجمالية العصرية، مما جعلها مقصداً لهذا الحدث الرياضي العالمي، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الدعم اللوجستي لهذه البطولة من خلال توفير جميع الممكنات اللوجستية التي تساهم في نجاح هذا الحدث

وأضاف العبد الكريم بأن احتضان فعاليات حدث عالمي بقيمة رالي تويوتا الشرقية بمثابة تتويج لاستراتيجية "مدن" للمسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على البيئة، وتحقيق برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030 والمعني بتهيئة البيئة الداعمة لمشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، مبيناً أن "مدن" نجحت في تحويل هذا الموقع كأحد نقاط تجمع المياه الصناعية إلى أكبر بحيرة صناعية مطوّرة في المملكة.

وأشار إلى أن "البحيرة" تشغل 52% من إجمالي مساحة المشروع، بجانب مسطحات خضراء تضم 670 نخلة موزعة بشكل هندسي متناسق، بالإضافة إلى ممرات للمشاة بطول 4 كم للراغبين في ممارسة رياضة المشي.

يذكر أن "بحيرة مدن" تضم مشروع "مدن تك" بالتعاون مع شركة "برايت أب" والمتخصصة بنشر الوعي والتعريف بالصناعة والتقنيات الحديثة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة للطلاب والطالبات من عمر 8 سنوات إلى 14 عاماً. كما تم تصميم برامج تدريبية وتثقيفية تشمل تنسيق زيارات لمدارس المنطقة الشرقية، وورش عمل مستمرة لرفع الوعي الصناعي وتيسير مفاهيم الصناعة عند هذه الفئة العمرية.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
04:03 PM

الشرقية.. "بحيرة مدن" تحتضن الجولة الثالثة لبطولة العالم للراليات

مشروع يمتلك مقومات خدمية ومرافق وبنية تحتية متطورة

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عيسى الحربي - الرياض
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تستضيف بحيرة "مدن" في المدينة الصناعية الثانية بالدمام "رالي تويوتا الشرقية" الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 4 - 6 مارس 2021م.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" قصي العبد الكريم، أن مشروع بحيرة "مدن" يمتلك مقومات خدمية ومرافق وبنية تحتية متطورة تم تنفيذها بفكر وسواعد منسوبي "مدن" وفق أفضل المعايير والتصاميم الجمالية العصرية، مما جعلها مقصداً لهذا الحدث الرياضي العالمي، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الدعم اللوجستي لهذه البطولة من خلال توفير جميع الممكنات اللوجستية التي تساهم في نجاح هذا الحدث

وأضاف العبد الكريم بأن احتضان فعاليات حدث عالمي بقيمة رالي تويوتا الشرقية بمثابة تتويج لاستراتيجية "مدن" للمسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على البيئة، وتحقيق برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030 والمعني بتهيئة البيئة الداعمة لمشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، مبيناً أن "مدن" نجحت في تحويل هذا الموقع كأحد نقاط تجمع المياه الصناعية إلى أكبر بحيرة صناعية مطوّرة في المملكة.

وأشار إلى أن "البحيرة" تشغل 52% من إجمالي مساحة المشروع، بجانب مسطحات خضراء تضم 670 نخلة موزعة بشكل هندسي متناسق، بالإضافة إلى ممرات للمشاة بطول 4 كم للراغبين في ممارسة رياضة المشي.

يذكر أن "بحيرة مدن" تضم مشروع "مدن تك" بالتعاون مع شركة "برايت أب" والمتخصصة بنشر الوعي والتعريف بالصناعة والتقنيات الحديثة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة للطلاب والطالبات من عمر 8 سنوات إلى 14 عاماً. كما تم تصميم برامج تدريبية وتثقيفية تشمل تنسيق زيارات لمدارس المنطقة الشرقية، وورش عمل مستمرة لرفع الوعي الصناعي وتيسير مفاهيم الصناعة عند هذه الفئة العمرية.

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