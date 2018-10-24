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بالصور.. تحطّم "مروحية" ليبية تحمل سيولة نقدية

لم يُصَبْ طاقمها في الحادث

تحطّمت طائرة مروحية ليبية خاصة في ملعب كرة القدم بمدينة ترهونة غرب البلاد، اليوم "الأحد"، لكن طاقمها نجا من الموت.

وذكرت صحيفة "الشاهد" الليبية أن المروحية كانت تقلّ سيولة نقدية، وقد هبطت اضطراريًّا في مدينة ترهونة؛ مما أدى إلى تحطمها.

من ناحيته أشار مستشفى ترهونة التعليمي إلى عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة.

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بالصور.. تحطّم "مروحية" ليبية تحمل سيولة نقدية
سبق

تحطّمت طائرة مروحية ليبية خاصة في ملعب كرة القدم بمدينة ترهونة غرب البلاد، اليوم "الأحد"، لكن طاقمها نجا من الموت.

وذكرت صحيفة "الشاهد" الليبية أن المروحية كانت تقلّ سيولة نقدية، وقد هبطت اضطراريًّا في مدينة ترهونة؛ مما أدى إلى تحطمها.

من ناحيته أشار مستشفى ترهونة التعليمي إلى عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
04:20 PM

بالصور.. تحطّم "مروحية" ليبية تحمل سيولة نقدية

لم يُصَبْ طاقمها في الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,162

تحطّمت طائرة مروحية ليبية خاصة في ملعب كرة القدم بمدينة ترهونة غرب البلاد، اليوم "الأحد"، لكن طاقمها نجا من الموت.

وذكرت صحيفة "الشاهد" الليبية أن المروحية كانت تقلّ سيولة نقدية، وقد هبطت اضطراريًّا في مدينة ترهونة؛ مما أدى إلى تحطمها.

من ناحيته أشار مستشفى ترهونة التعليمي إلى عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة.

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