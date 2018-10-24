بالصور.. تحطّم "مروحية" ليبية تحمل سيولة نقدية

لم يُصَبْ طاقمها في الحادث

تحطّمت طائرة مروحية ليبية خاصة في ملعب كرة القدم بمدينة ترهونة غرب البلاد، اليوم "الأحد"، لكن طاقمها نجا من الموت.

وذكرت صحيفة "الشاهد" الليبية أن المروحية كانت تقلّ سيولة نقدية، وقد هبطت اضطراريًّا في مدينة ترهونة؛ مما أدى إلى تحطمها.

من ناحيته أشار مستشفى ترهونة التعليمي إلى عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة.