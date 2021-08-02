"أمانة مكة" تكشف تفاصيل جديدة حول خلط "المنفوش" بزيت السيارات

ضبطت 10 أطنان منها بحي النكاسة وسلَّمت المخالفين للجهات الأمنية

قالت أمانة العاصمة المقدسة إنها ضبطت وأتلفت 10 أطنان من منتج الكرمبو المعروف بـ"المنفوش" مخلوطًا بزيت السيارات فوق أسطح العمائر بحي النكاسة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، ‏جاء ذلك خلال الحملة التي نفّذتها ‫وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري وقوات المهمات الخاصة والدفاع المدني والمرور ووزارة التجارة وهيئة الغذاء.

وتفصيلاً، داهمت اليوم الفرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية، مواقع متفرقة لتحضير الوجبات الغذائية بحي النكاسة بمكة المكرمة.

وأوضحت بلدية المسفلة الفرعية أن حملة المداهمة جاءت بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وقوات المهمات الخاصة وإدارة الدفاع المدني وإدارة مرور العاصمة المقدسة ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وبيّنت البلدية أنه تم استغلال عدد من أسطح المباني السكنية بحي النكاسة العشوائي من قِبل عمالة وافدة مخالفة لغرض تصنيع وتحضير وجبة "الكرمبو"، أو ما تسمى "بالمنفوش"، بواسطة خلطها بزيت السيارات، وفردها على أسطح المباني السكنية لتنشيفها تحت أشعة الشمس باستخدام عدد من المراوح الهوائية، ومن ثم يتم توزيعها على الأسواق دون مراعاة للاشتراطات الصحية.

وأشارت البلدية إلى مصادرة 10 أطنان من منتج "الكرمبو" وأنابيب غاز ومواقد وأكياس دقيق وصبغات متنوعة.. مؤكدة تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية ضمن حملة وطن بلا مخالف، وضمن جهود الأمانة لضمان سلامة الغذاء للمواطنين والمقيمين.

وجاءت هذه المداهمة بعد ورود بلاغ عن وجود عمالة مخالفة، تمتهن صناعة منتج الكرمبو، ويتم خلطه بزيت السيارات داخل هذه المنازل بطرق بدائية ومخالفة للصحة العامة، وبمواد ضارة، وتصريفها للسوق المحلي.