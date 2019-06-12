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في حالة نادرة.. جدة تشهد ولادة "جنين ضأن" بجسمين ورأس واحد و3 آذان

جار تحنيطه ووضعه في المتحف البيطري

سجّل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم، حالة نادرة لجنين من نوع الضأن به تشوُّهات جنينية.

وكان الجنين به التحام جسمين برأس واحد مشترك وثلاث آذان، وتمت ولادتها بالعيادة البيطرية بالمكتب، ونفقت بعد دقائق من ولادتها.

وأكد المكتب أنه سوف يتم العمل على تحنيط الجنين ووضعه بالمتحف البيطري بمكتب جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في حالة نادرة.. جدة تشهد ولادة "جنين ضأن" بجسمين ورأس واحد و3 آذان
سبق

سجّل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم، حالة نادرة لجنين من نوع الضأن به تشوُّهات جنينية.

وكان الجنين به التحام جسمين برأس واحد مشترك وثلاث آذان، وتمت ولادتها بالعيادة البيطرية بالمكتب، ونفقت بعد دقائق من ولادتها.

وأكد المكتب أنه سوف يتم العمل على تحنيط الجنين ووضعه بالمتحف البيطري بمكتب جدة.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
10:35 PM

في حالة نادرة.. جدة تشهد ولادة "جنين ضأن" بجسمين ورأس واحد و3 آذان

جار تحنيطه ووضعه في المتحف البيطري

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
7,159

سجّل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم، حالة نادرة لجنين من نوع الضأن به تشوُّهات جنينية.

وكان الجنين به التحام جسمين برأس واحد مشترك وثلاث آذان، وتمت ولادتها بالعيادة البيطرية بالمكتب، ونفقت بعد دقائق من ولادتها.

وأكد المكتب أنه سوف يتم العمل على تحنيط الجنين ووضعه بالمتحف البيطري بمكتب جدة.

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