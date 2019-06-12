في حالة نادرة.. جدة تشهد ولادة "جنين ضأن" بجسمين ورأس واحد و3 آذان

جار تحنيطه ووضعه في المتحف البيطري

سجّل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم، حالة نادرة لجنين من نوع الضأن به تشوُّهات جنينية.

وكان الجنين به التحام جسمين برأس واحد مشترك وثلاث آذان، وتمت ولادتها بالعيادة البيطرية بالمكتب، ونفقت بعد دقائق من ولادتها.

وأكد المكتب أنه سوف يتم العمل على تحنيط الجنين ووضعه بالمتحف البيطري بمكتب جدة.