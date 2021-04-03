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الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦

على أن تكون مطابقة للمواصفات ومعيار اقتصاد الوقود

أعلنت الجمارك السعودية، منع استيراد السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016.

وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رداً على استفسار من مواطن بهذا الشأن: يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير.

وأوضحت الجمارك أن آخر سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

ولفتت إلى أن الرسوم الجمركية هي 5 % من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦
سبق

أعلنت الجمارك السعودية، منع استيراد السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016.

وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رداً على استفسار من مواطن بهذا الشأن: يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير.

وأوضحت الجمارك أن آخر سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

ولفتت إلى أن الرسوم الجمركية هي 5 % من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15 %.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
01:47 PM

الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦

على أن تكون مطابقة للمواصفات ومعيار اقتصاد الوقود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,437

أعلنت الجمارك السعودية، منع استيراد السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016.

وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رداً على استفسار من مواطن بهذا الشأن: يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير.

وأوضحت الجمارك أن آخر سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

ولفتت إلى أن الرسوم الجمركية هي 5 % من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15 %.

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