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انتحار بريطاني في "بث مباشر".. و"فيسبوك" يحذف الفيديو المؤلم

انتقادات لاذعة تطال فيسبوك

عثرت قوات الشرطة في نيوكاسل ببريطانيا على جثة جوناثان بيلي البالغ من العمر 50 عاماً، وذلك بعد انتحاره في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، فيما سارع الموقع إلى حذف الفيديو المؤلم بعد انتقادات لاذعة.

ونشر بيلي فيديو بث مباشر لانتحاره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو لوقفه، حسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.


وأعلم بيلي متابعيه بأنه قرر إنهاء حياته قبل البدء ببث عملية انتحاره، حيث أعلم هؤلاء "فيسبوك" بما يحدث، إلا أن البث المباشر استمر، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية عن أشخاص شاهدوا الفيديو.

ولم ينجح المسعفون في إنقاذ بيلي بعدما تلقوا اتصالات من متابعي البث المباشر، تفيد بإقدامه على الانتحار، وضرورة التوجه لمكان سكنه، حسب " سكاي نيوز عربية".

ووفق تقارير، فإن "فيسبوك" تعرض لانتقادات لاذعة عقب الحادثة، وذلك لعدم تدخلها ووقفها البث المباشر الذي شاهده ما يزيد على 400 شخص، وتم حذفه لاحقا.

ورداً على هذه الانتقادات، صرّح متحدث باسم "فيسبوك" بأن الشركة تقف إلى جانب عائلة بيلي في مثل هذا الوقت العصيب، مضيفاً أنه تم حذف البث بعد زمن قصير جداً من نشره، وأزيلت مشاركة أخرى من صفحة بيلي بناء على طلب أسرته.

وأضاف المتحدث: "نأخذ مسؤولية الحفاظ على سلامة مستخدمي منصتنا على محمل الجد، وسنواصل العمل والتعاون مع المستخدمين لضمان تجسيد سياستنا في دعم الحالات الشبيهة بتلك الخاصة ببيلي".

جدير بالذكر أن بيلي كان قد أنشأ مجموعة على "فيسبوك" تهدف إلى مكافحة انتشار تعاطي عقار "غبار القرد" الاصطناعي، والذي يتسبب بالهلوسة والإدمان، حيث أثنى كثيرون على جهوده في هذا المجال.

بريطانيا انتحار بريطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتحار بريطاني في "بث مباشر".. و"فيسبوك" يحذف الفيديو المؤلم
سبق

عثرت قوات الشرطة في نيوكاسل ببريطانيا على جثة جوناثان بيلي البالغ من العمر 50 عاماً، وذلك بعد انتحاره في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، فيما سارع الموقع إلى حذف الفيديو المؤلم بعد انتقادات لاذعة.

ونشر بيلي فيديو بث مباشر لانتحاره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو لوقفه، حسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.


وأعلم بيلي متابعيه بأنه قرر إنهاء حياته قبل البدء ببث عملية انتحاره، حيث أعلم هؤلاء "فيسبوك" بما يحدث، إلا أن البث المباشر استمر، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية عن أشخاص شاهدوا الفيديو.

ولم ينجح المسعفون في إنقاذ بيلي بعدما تلقوا اتصالات من متابعي البث المباشر، تفيد بإقدامه على الانتحار، وضرورة التوجه لمكان سكنه، حسب " سكاي نيوز عربية".

ووفق تقارير، فإن "فيسبوك" تعرض لانتقادات لاذعة عقب الحادثة، وذلك لعدم تدخلها ووقفها البث المباشر الذي شاهده ما يزيد على 400 شخص، وتم حذفه لاحقا.

ورداً على هذه الانتقادات، صرّح متحدث باسم "فيسبوك" بأن الشركة تقف إلى جانب عائلة بيلي في مثل هذا الوقت العصيب، مضيفاً أنه تم حذف البث بعد زمن قصير جداً من نشره، وأزيلت مشاركة أخرى من صفحة بيلي بناء على طلب أسرته.

وأضاف المتحدث: "نأخذ مسؤولية الحفاظ على سلامة مستخدمي منصتنا على محمل الجد، وسنواصل العمل والتعاون مع المستخدمين لضمان تجسيد سياستنا في دعم الحالات الشبيهة بتلك الخاصة ببيلي".

جدير بالذكر أن بيلي كان قد أنشأ مجموعة على "فيسبوك" تهدف إلى مكافحة انتشار تعاطي عقار "غبار القرد" الاصطناعي، والذي يتسبب بالهلوسة والإدمان، حيث أثنى كثيرون على جهوده في هذا المجال.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
01:15 PM

انتحار بريطاني في "بث مباشر".. و"فيسبوك" يحذف الفيديو المؤلم

انتقادات لاذعة تطال فيسبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثرت قوات الشرطة في نيوكاسل ببريطانيا على جثة جوناثان بيلي البالغ من العمر 50 عاماً، وذلك بعد انتحاره في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، فيما سارع الموقع إلى حذف الفيديو المؤلم بعد انتقادات لاذعة.

ونشر بيلي فيديو بث مباشر لانتحاره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو لوقفه، حسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.


وأعلم بيلي متابعيه بأنه قرر إنهاء حياته قبل البدء ببث عملية انتحاره، حيث أعلم هؤلاء "فيسبوك" بما يحدث، إلا أن البث المباشر استمر، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية عن أشخاص شاهدوا الفيديو.

ولم ينجح المسعفون في إنقاذ بيلي بعدما تلقوا اتصالات من متابعي البث المباشر، تفيد بإقدامه على الانتحار، وضرورة التوجه لمكان سكنه، حسب " سكاي نيوز عربية".

ووفق تقارير، فإن "فيسبوك" تعرض لانتقادات لاذعة عقب الحادثة، وذلك لعدم تدخلها ووقفها البث المباشر الذي شاهده ما يزيد على 400 شخص، وتم حذفه لاحقا.

ورداً على هذه الانتقادات، صرّح متحدث باسم "فيسبوك" بأن الشركة تقف إلى جانب عائلة بيلي في مثل هذا الوقت العصيب، مضيفاً أنه تم حذف البث بعد زمن قصير جداً من نشره، وأزيلت مشاركة أخرى من صفحة بيلي بناء على طلب أسرته.

وأضاف المتحدث: "نأخذ مسؤولية الحفاظ على سلامة مستخدمي منصتنا على محمل الجد، وسنواصل العمل والتعاون مع المستخدمين لضمان تجسيد سياستنا في دعم الحالات الشبيهة بتلك الخاصة ببيلي".

جدير بالذكر أن بيلي كان قد أنشأ مجموعة على "فيسبوك" تهدف إلى مكافحة انتشار تعاطي عقار "غبار القرد" الاصطناعي، والذي يتسبب بالهلوسة والإدمان، حيث أثنى كثيرون على جهوده في هذا المجال.

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