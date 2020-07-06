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تم المسح.. إلزام جميع محلات "قفل صامطة" بوسائل الدفع الإلكتروني

فيما عَمِلَ المراقبون الميدانيون على أخذ التعهدات اللازمة من أصحابها

أتمت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في إدارة الخدمات قسم الرقابة الصحية، وبمتابعة من قِبَل رئيس البلدية محمد بن حسن الحامضي، إجراءات المسح؛ وذلك من خلال المتابعة الميدانية على 31 بقالة؛ للتأكد من الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني.

وباشرت الفِرَق الرقابية المختصة عددًا من المراكز التجارية والبقالات التي لم تكن تعمل بها وسائل الدفع الإلكتروني، وألزمت المطاعم وما في حكمها ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة بتوفير تلك الوسائل.

وقد عمل المراقبون الميدانيون على أخذ التعهدات اللازمة من أصحاب المحلات على تأمين وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك بعد المرور على أربعة صالونات حلاقة، وأربعة بوفيهات ومطعمين، ومغسلة ملابس؛ وفق الخطة المُعَدة للجولات اليومية.

وأوضح رئيس بلدية مركز القفل، أن الفِرَق الرقابية باشرت أحد البلاغات الواردة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الأنظمة والتعليمات، كما جرى التأكد خلال الجولات من التزام المحلات والعمال بالبروتوكولات والإجراءات الوقائية والاحترازات من فيروس كورورنا، والتأكد من التزام تلك المحلات بالتعليمات المستجدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تم المسح.. إلزام جميع محلات "قفل صامطة" بوسائل الدفع الإلكتروني
سبق

أتمت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في إدارة الخدمات قسم الرقابة الصحية، وبمتابعة من قِبَل رئيس البلدية محمد بن حسن الحامضي، إجراءات المسح؛ وذلك من خلال المتابعة الميدانية على 31 بقالة؛ للتأكد من الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني.

وباشرت الفِرَق الرقابية المختصة عددًا من المراكز التجارية والبقالات التي لم تكن تعمل بها وسائل الدفع الإلكتروني، وألزمت المطاعم وما في حكمها ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة بتوفير تلك الوسائل.

وقد عمل المراقبون الميدانيون على أخذ التعهدات اللازمة من أصحاب المحلات على تأمين وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك بعد المرور على أربعة صالونات حلاقة، وأربعة بوفيهات ومطعمين، ومغسلة ملابس؛ وفق الخطة المُعَدة للجولات اليومية.

وأوضح رئيس بلدية مركز القفل، أن الفِرَق الرقابية باشرت أحد البلاغات الواردة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الأنظمة والتعليمات، كما جرى التأكد خلال الجولات من التزام المحلات والعمال بالبروتوكولات والإجراءات الوقائية والاحترازات من فيروس كورورنا، والتأكد من التزام تلك المحلات بالتعليمات المستجدة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
10:20 AM

تم المسح.. إلزام جميع محلات "قفل صامطة" بوسائل الدفع الإلكتروني

فيما عَمِلَ المراقبون الميدانيون على أخذ التعهدات اللازمة من أصحابها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أتمت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في إدارة الخدمات قسم الرقابة الصحية، وبمتابعة من قِبَل رئيس البلدية محمد بن حسن الحامضي، إجراءات المسح؛ وذلك من خلال المتابعة الميدانية على 31 بقالة؛ للتأكد من الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني.

وباشرت الفِرَق الرقابية المختصة عددًا من المراكز التجارية والبقالات التي لم تكن تعمل بها وسائل الدفع الإلكتروني، وألزمت المطاعم وما في حكمها ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة بتوفير تلك الوسائل.

وقد عمل المراقبون الميدانيون على أخذ التعهدات اللازمة من أصحاب المحلات على تأمين وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك بعد المرور على أربعة صالونات حلاقة، وأربعة بوفيهات ومطعمين، ومغسلة ملابس؛ وفق الخطة المُعَدة للجولات اليومية.

وأوضح رئيس بلدية مركز القفل، أن الفِرَق الرقابية باشرت أحد البلاغات الواردة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الأنظمة والتعليمات، كما جرى التأكد خلال الجولات من التزام المحلات والعمال بالبروتوكولات والإجراءات الوقائية والاحترازات من فيروس كورورنا، والتأكد من التزام تلك المحلات بالتعليمات المستجدة.

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