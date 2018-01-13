"أكوا باور" السعودية تخطط لاستثمار عشرة مليارات دولار في 2020

في مشروعات تغطي 10 دول

أكد بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، أن الشركة تخطط لاستثمار عشرة مليارات دولار في 2020 في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.

وقال "بادي بادماناثان" لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي: "إن الشركة التي تبني محطات للطاقة وتحلية المياه، وتملك 50 في المئة من محفظتها في السعودية، تخطط للتوسع في أسواق جديدة".

وتملك "أكوا باور" أصولاً في 12 دولة، وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في خمس دول جديدة، هي (إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان).