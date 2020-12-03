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"زين" تطلق Zain eSports بالتزامن مع تدشين أكبر مواسم المنافسات الإقليمية في الرياضة الإلكترونية

ستشهد المنافسات تنظيم فعاليات رئيسية متنوعة إلى جانب مسابقات مجتمعية أصغر مع جوائز نقدية

أطلقت "زين" العلامة التجارية الجديدة "Zain eSports"، بالتزامن مع تدشين أكبر مواسم المنافسات الإقليمية في الرياضة الإلكترونية التي تنظّمها شركة "إي أيه سبورتس" (EA Sports) على مستوى أسواق الشرق الأوسط للعبة "EA Sports FIFA 21". وتعد المسابقة الأولى من نوعها في المنطقة، يتم تنظيمها بشراكة رسمية مع كل من شركة "إي أيه سبورتس" (EA Sports) الرائدة عالمياً في مجال الترفيه التفاعلي الرقمي، وشركة "PlayStation".

وستشهد المنافسات تنظيم فعاليات رئيسية متنوعة، إلى جانب مسابقات مجتمعية أصغر مع جوائز نقدية. وتأتي بعد الإطلاق العالمي الأخير لـ "5 PlayStation"، ولعبة "EA Sports FIFA 21"، والتي كانت قد أطلقتها شركة "إي أيه سبورتس" في 9 أكتوبر الماضي ضمن سلسلة ألعاب "فيفا"، وهي تمثل الحلقة الـ28 ضمن السلسة.
ومن المقرر أن تشهد هذه النسخة الإقليمية من المنافسات الإلكترونية، إقامة مباريات تمهيدية مؤهلة بين 1 و5 ديسمبر، على أن تقام بعد ذلك مباريات التصفيات النهائية من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل، و15 إلى 16 من الشهر نفسه.

وسيتم تنظيم هذه النسخة من المنافسات في وقتٍ أعلنت فيه العلامة التجارية "Zain eSports" الجديدة عن تحالفها مع بطل مسابقة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية (FIFA eWorld Cup) السابق الشاب السعودي مساعد الدوسري، في النسخة الأولية من تحدي "EA Sports FIFA 21" الشرق أوسطية، حيث سيتولى الدوسري دعم "زين" في الجوانب الترويجية الخاصة بهذا الحدث الاستثنائي لمحبي منافسات الرياضة الإلكترونية. إلى جانب ذلك، تعاونت "زين" في إطلاق منصتها الرياضية الإلكترونية مع eGen، وهي وكالة لخدمات واستشارات الرياضات الإلكترونية.

وتعليقاً على إطلاق العلامة التجارية Zain eSports، نوّه الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر بـ"الخطوة السبّاقة لزين" وقال: "نسعد في زين بمواكبة احتياجات جيلنا الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة، خاصة أنه يعتبر جيلاً متطوراً ويتقن استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والحديثة في عالم الرياضات الإلكترونية؛ حيث إن المملكة وحدها تحتضن أكثر من 5.8 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية. وهذه العلامة التجارية الجديدة التي نعلن عن إطلاقها، هي بمثابة فرصة ممتازة لهذا الجيل؛ لكونها توفر محتوى جديداً مع تجربة إنترنت فائقة السرعة، وزمن وصول سريع للغاية، وسعة فائقة، والتي ستوفر تجربة جديدة للرياضة الإلكترونية من خلال الجيل الخامس".

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية "Zain eSports" تخطط لرصد ورعاية المواهب المحلية في الشرق الأوسط بطرق عديدة، من بينها إطلاق مسابقة لاختيار معلقين للرياضة الإلكترونية للتعليق باللغة العربية، فضلاً عن إيجاد بيئة مواتية لمبدعي ومصممي محتوى الرياضة الإلكترونية، مما سيسهم في تأهيل صانعي محتوى يوتيوب يتمتعون بالشعبية.
كما ستدعم العلامة التجارية "Zain eSports" مؤثِّري وسائل التواصل الاجتماعي المحليين، عبر التعاون معهم للترويج للمسابقات بين اللاعبين المحليين، وهي خطوة تؤسس لانتشار أكبر للحياة الرقمية التي تسعى إليها "زين" بغرض تمكين المجتمعات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتحول الرقمي على حد سواء؛ وذلك من خلال توليد فرص متعددة للشباب في أسواق منطقة الشرق الأوسط، كما ستتاح الفرصة للاعبين الهواة الإقليميين أيضاً للفوز بجوائز مالية وبأجهزة رقمية في بيئة تنافسية عادلة. كما سيتمكن المتابعون لفعاليات هذه المنافسات من مشاهدة الألعاب والمحتوى مباشرة، وكذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"زين"، خصوصاً عبر تطبيقي Twitch وYouTube.
لمزيد من التفاصيل حول مسابقة EA Sports FIFA 21، يرجى زيارة: www.zainesports.com

شركة زين السعودية Zain eSports

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"زين" تطلق Zain eSports بالتزامن مع تدشين أكبر مواسم المنافسات الإقليمية في الرياضة الإلكترونية
سبق

أطلقت "زين" العلامة التجارية الجديدة "Zain eSports"، بالتزامن مع تدشين أكبر مواسم المنافسات الإقليمية في الرياضة الإلكترونية التي تنظّمها شركة "إي أيه سبورتس" (EA Sports) على مستوى أسواق الشرق الأوسط للعبة "EA Sports FIFA 21". وتعد المسابقة الأولى من نوعها في المنطقة، يتم تنظيمها بشراكة رسمية مع كل من شركة "إي أيه سبورتس" (EA Sports) الرائدة عالمياً في مجال الترفيه التفاعلي الرقمي، وشركة "PlayStation".

وستشهد المنافسات تنظيم فعاليات رئيسية متنوعة، إلى جانب مسابقات مجتمعية أصغر مع جوائز نقدية. وتأتي بعد الإطلاق العالمي الأخير لـ "5 PlayStation"، ولعبة "EA Sports FIFA 21"، والتي كانت قد أطلقتها شركة "إي أيه سبورتس" في 9 أكتوبر الماضي ضمن سلسلة ألعاب "فيفا"، وهي تمثل الحلقة الـ28 ضمن السلسة.
ومن المقرر أن تشهد هذه النسخة الإقليمية من المنافسات الإلكترونية، إقامة مباريات تمهيدية مؤهلة بين 1 و5 ديسمبر، على أن تقام بعد ذلك مباريات التصفيات النهائية من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل، و15 إلى 16 من الشهر نفسه.

وسيتم تنظيم هذه النسخة من المنافسات في وقتٍ أعلنت فيه العلامة التجارية "Zain eSports" الجديدة عن تحالفها مع بطل مسابقة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية (FIFA eWorld Cup) السابق الشاب السعودي مساعد الدوسري، في النسخة الأولية من تحدي "EA Sports FIFA 21" الشرق أوسطية، حيث سيتولى الدوسري دعم "زين" في الجوانب الترويجية الخاصة بهذا الحدث الاستثنائي لمحبي منافسات الرياضة الإلكترونية. إلى جانب ذلك، تعاونت "زين" في إطلاق منصتها الرياضية الإلكترونية مع eGen، وهي وكالة لخدمات واستشارات الرياضات الإلكترونية.

وتعليقاً على إطلاق العلامة التجارية Zain eSports، نوّه الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر بـ"الخطوة السبّاقة لزين" وقال: "نسعد في زين بمواكبة احتياجات جيلنا الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة، خاصة أنه يعتبر جيلاً متطوراً ويتقن استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والحديثة في عالم الرياضات الإلكترونية؛ حيث إن المملكة وحدها تحتضن أكثر من 5.8 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية. وهذه العلامة التجارية الجديدة التي نعلن عن إطلاقها، هي بمثابة فرصة ممتازة لهذا الجيل؛ لكونها توفر محتوى جديداً مع تجربة إنترنت فائقة السرعة، وزمن وصول سريع للغاية، وسعة فائقة، والتي ستوفر تجربة جديدة للرياضة الإلكترونية من خلال الجيل الخامس".

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية "Zain eSports" تخطط لرصد ورعاية المواهب المحلية في الشرق الأوسط بطرق عديدة، من بينها إطلاق مسابقة لاختيار معلقين للرياضة الإلكترونية للتعليق باللغة العربية، فضلاً عن إيجاد بيئة مواتية لمبدعي ومصممي محتوى الرياضة الإلكترونية، مما سيسهم في تأهيل صانعي محتوى يوتيوب يتمتعون بالشعبية.
كما ستدعم العلامة التجارية "Zain eSports" مؤثِّري وسائل التواصل الاجتماعي المحليين، عبر التعاون معهم للترويج للمسابقات بين اللاعبين المحليين، وهي خطوة تؤسس لانتشار أكبر للحياة الرقمية التي تسعى إليها "زين" بغرض تمكين المجتمعات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتحول الرقمي على حد سواء؛ وذلك من خلال توليد فرص متعددة للشباب في أسواق منطقة الشرق الأوسط، كما ستتاح الفرصة للاعبين الهواة الإقليميين أيضاً للفوز بجوائز مالية وبأجهزة رقمية في بيئة تنافسية عادلة. كما سيتمكن المتابعون لفعاليات هذه المنافسات من مشاهدة الألعاب والمحتوى مباشرة، وكذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"زين"، خصوصاً عبر تطبيقي Twitch وYouTube.
لمزيد من التفاصيل حول مسابقة EA Sports FIFA 21، يرجى زيارة: www.zainesports.com

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
02:22 PM

"زين" تطلق Zain eSports بالتزامن مع تدشين أكبر مواسم المنافسات الإقليمية في الرياضة الإلكترونية

ستشهد المنافسات تنظيم فعاليات رئيسية متنوعة إلى جانب مسابقات مجتمعية أصغر مع جوائز نقدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت "زين" العلامة التجارية الجديدة "Zain eSports"، بالتزامن مع تدشين أكبر مواسم المنافسات الإقليمية في الرياضة الإلكترونية التي تنظّمها شركة "إي أيه سبورتس" (EA Sports) على مستوى أسواق الشرق الأوسط للعبة "EA Sports FIFA 21". وتعد المسابقة الأولى من نوعها في المنطقة، يتم تنظيمها بشراكة رسمية مع كل من شركة "إي أيه سبورتس" (EA Sports) الرائدة عالمياً في مجال الترفيه التفاعلي الرقمي، وشركة "PlayStation".

وستشهد المنافسات تنظيم فعاليات رئيسية متنوعة، إلى جانب مسابقات مجتمعية أصغر مع جوائز نقدية. وتأتي بعد الإطلاق العالمي الأخير لـ "5 PlayStation"، ولعبة "EA Sports FIFA 21"، والتي كانت قد أطلقتها شركة "إي أيه سبورتس" في 9 أكتوبر الماضي ضمن سلسلة ألعاب "فيفا"، وهي تمثل الحلقة الـ28 ضمن السلسة.
ومن المقرر أن تشهد هذه النسخة الإقليمية من المنافسات الإلكترونية، إقامة مباريات تمهيدية مؤهلة بين 1 و5 ديسمبر، على أن تقام بعد ذلك مباريات التصفيات النهائية من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل، و15 إلى 16 من الشهر نفسه.

وسيتم تنظيم هذه النسخة من المنافسات في وقتٍ أعلنت فيه العلامة التجارية "Zain eSports" الجديدة عن تحالفها مع بطل مسابقة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية (FIFA eWorld Cup) السابق الشاب السعودي مساعد الدوسري، في النسخة الأولية من تحدي "EA Sports FIFA 21" الشرق أوسطية، حيث سيتولى الدوسري دعم "زين" في الجوانب الترويجية الخاصة بهذا الحدث الاستثنائي لمحبي منافسات الرياضة الإلكترونية. إلى جانب ذلك، تعاونت "زين" في إطلاق منصتها الرياضية الإلكترونية مع eGen، وهي وكالة لخدمات واستشارات الرياضات الإلكترونية.

وتعليقاً على إطلاق العلامة التجارية Zain eSports، نوّه الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر بـ"الخطوة السبّاقة لزين" وقال: "نسعد في زين بمواكبة احتياجات جيلنا الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة، خاصة أنه يعتبر جيلاً متطوراً ويتقن استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والحديثة في عالم الرياضات الإلكترونية؛ حيث إن المملكة وحدها تحتضن أكثر من 5.8 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية. وهذه العلامة التجارية الجديدة التي نعلن عن إطلاقها، هي بمثابة فرصة ممتازة لهذا الجيل؛ لكونها توفر محتوى جديداً مع تجربة إنترنت فائقة السرعة، وزمن وصول سريع للغاية، وسعة فائقة، والتي ستوفر تجربة جديدة للرياضة الإلكترونية من خلال الجيل الخامس".

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية "Zain eSports" تخطط لرصد ورعاية المواهب المحلية في الشرق الأوسط بطرق عديدة، من بينها إطلاق مسابقة لاختيار معلقين للرياضة الإلكترونية للتعليق باللغة العربية، فضلاً عن إيجاد بيئة مواتية لمبدعي ومصممي محتوى الرياضة الإلكترونية، مما سيسهم في تأهيل صانعي محتوى يوتيوب يتمتعون بالشعبية.
كما ستدعم العلامة التجارية "Zain eSports" مؤثِّري وسائل التواصل الاجتماعي المحليين، عبر التعاون معهم للترويج للمسابقات بين اللاعبين المحليين، وهي خطوة تؤسس لانتشار أكبر للحياة الرقمية التي تسعى إليها "زين" بغرض تمكين المجتمعات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتحول الرقمي على حد سواء؛ وذلك من خلال توليد فرص متعددة للشباب في أسواق منطقة الشرق الأوسط، كما ستتاح الفرصة للاعبين الهواة الإقليميين أيضاً للفوز بجوائز مالية وبأجهزة رقمية في بيئة تنافسية عادلة. كما سيتمكن المتابعون لفعاليات هذه المنافسات من مشاهدة الألعاب والمحتوى مباشرة، وكذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"زين"، خصوصاً عبر تطبيقي Twitch وYouTube.
لمزيد من التفاصيل حول مسابقة EA Sports FIFA 21، يرجى زيارة: www.zainesports.com

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