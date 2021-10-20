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الإطاحة بـ"شاص" على متنه 450 حزمة "قات" في جازان

يحمل أرقام لوحة لسيارة أخرى

تمكنت فرق البحث بشرطة محافظة "العارضة" شرق منطقة جازان، اليوم السبت، من الإطاحة بسيارة من نوع "شاص" على متنها كمية كبيرة من "القات"، تصل إلى 15 كيساً، فيما لاذ قائدها بالفرار، وذلك بعد الاشتباه به ومتابعته.

وكان صاحب المركبة قد نزع أرقام الهيكل، ووضع لوحات أمامية لمركبة أخرى، في محاولة منه للتمويه، غير أن يقظة رجال الأمن أوقعت بها، بعد أن تركها في أحد المواقع وترجل منها هاربًا".

وتفصيلاً في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، تم رصد ومتابعة سيارة من نوع "شاص" بيج اللون، تحمل مجموعة أكياس في الحوض، وتمت متابعتها وإغلاق الطرق الفرعية؛ للتضيق على سائقها، وعند محاصرته قام قائدها بإيقافها ومن ثم لاذ بالفرار.

وقد تم التحفظ على السيارة والتي كانت منزوعة أرقام الهياكل الخاصة بها، وتحمل لوحة أمامية فقط لا تخصها، وبتفتيشها عثر على عدد ١٥كيسًا من مادة "القات" داخل كل كيس٣٠ حزمة، حيث بلغ الإجمالي ٤٥٠ حزمة.

العارضة جازان قات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بـ"شاص" على متنه 450 حزمة "قات" في جازان
سبق

تمكنت فرق البحث بشرطة محافظة "العارضة" شرق منطقة جازان، اليوم السبت، من الإطاحة بسيارة من نوع "شاص" على متنها كمية كبيرة من "القات"، تصل إلى 15 كيساً، فيما لاذ قائدها بالفرار، وذلك بعد الاشتباه به ومتابعته.

وكان صاحب المركبة قد نزع أرقام الهيكل، ووضع لوحات أمامية لمركبة أخرى، في محاولة منه للتمويه، غير أن يقظة رجال الأمن أوقعت بها، بعد أن تركها في أحد المواقع وترجل منها هاربًا".

وتفصيلاً في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، تم رصد ومتابعة سيارة من نوع "شاص" بيج اللون، تحمل مجموعة أكياس في الحوض، وتمت متابعتها وإغلاق الطرق الفرعية؛ للتضيق على سائقها، وعند محاصرته قام قائدها بإيقافها ومن ثم لاذ بالفرار.

وقد تم التحفظ على السيارة والتي كانت منزوعة أرقام الهياكل الخاصة بها، وتحمل لوحة أمامية فقط لا تخصها، وبتفتيشها عثر على عدد ١٥كيسًا من مادة "القات" داخل كل كيس٣٠ حزمة، حيث بلغ الإجمالي ٤٥٠ حزمة.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
05:58 PM

الإطاحة بـ"شاص" على متنه 450 حزمة "قات" في جازان

يحمل أرقام لوحة لسيارة أخرى

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قاسم الخبراني - جازان
10
14,255

تمكنت فرق البحث بشرطة محافظة "العارضة" شرق منطقة جازان، اليوم السبت، من الإطاحة بسيارة من نوع "شاص" على متنها كمية كبيرة من "القات"، تصل إلى 15 كيساً، فيما لاذ قائدها بالفرار، وذلك بعد الاشتباه به ومتابعته.

وكان صاحب المركبة قد نزع أرقام الهيكل، ووضع لوحات أمامية لمركبة أخرى، في محاولة منه للتمويه، غير أن يقظة رجال الأمن أوقعت بها، بعد أن تركها في أحد المواقع وترجل منها هاربًا".

وتفصيلاً في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، تم رصد ومتابعة سيارة من نوع "شاص" بيج اللون، تحمل مجموعة أكياس في الحوض، وتمت متابعتها وإغلاق الطرق الفرعية؛ للتضيق على سائقها، وعند محاصرته قام قائدها بإيقافها ومن ثم لاذ بالفرار.

وقد تم التحفظ على السيارة والتي كانت منزوعة أرقام الهياكل الخاصة بها، وتحمل لوحة أمامية فقط لا تخصها، وبتفتيشها عثر على عدد ١٥كيسًا من مادة "القات" داخل كل كيس٣٠ حزمة، حيث بلغ الإجمالي ٤٥٠ حزمة.

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