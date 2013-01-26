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شاهد.. "الندوة العالمية" توزع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة في بنجلاديش

بهدف نشر التكافل والتراحم ومساعدة الفقراء والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بتوزيع السلال الغذائية على (235) أسرة فقيرة في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش.

ويأتي هذا المشروع بهدف نشر التكافل والتراحم ومساعدة الفقراء والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم.

وعبّر المستفيدون عن فرحتهم الغامرة بهذه السلال التي تخفف عنهم المعاناة وصعوبة المعيشة، وثمّنوا مبادرة الندوة العالمية وجهودها المتواصلة ولهجوا بالدعاء للمملكة حكومة وشعبًا على عطائها المتواصل وبرها بالإنسانية في كل مكان.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الندوة العالمية" توزع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة في بنجلاديش
سبق

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بتوزيع السلال الغذائية على (235) أسرة فقيرة في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش.

ويأتي هذا المشروع بهدف نشر التكافل والتراحم ومساعدة الفقراء والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم.

وعبّر المستفيدون عن فرحتهم الغامرة بهذه السلال التي تخفف عنهم المعاناة وصعوبة المعيشة، وثمّنوا مبادرة الندوة العالمية وجهودها المتواصلة ولهجوا بالدعاء للمملكة حكومة وشعبًا على عطائها المتواصل وبرها بالإنسانية في كل مكان.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
11:30 AM

شاهد.. "الندوة العالمية" توزع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة في بنجلاديش

بهدف نشر التكافل والتراحم ومساعدة الفقراء والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بتوزيع السلال الغذائية على (235) أسرة فقيرة في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش.

ويأتي هذا المشروع بهدف نشر التكافل والتراحم ومساعدة الفقراء والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم.

وعبّر المستفيدون عن فرحتهم الغامرة بهذه السلال التي تخفف عنهم المعاناة وصعوبة المعيشة، وثمّنوا مبادرة الندوة العالمية وجهودها المتواصلة ولهجوا بالدعاء للمملكة حكومة وشعبًا على عطائها المتواصل وبرها بالإنسانية في كل مكان.

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