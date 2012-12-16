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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 74.53 دولارًا للبرميل

صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1%

ارتفعت أسعار النفط مع تسجيل طلب المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية على المنتجات البترولية، ذروة قياسية، مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميًّا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا؛ أي ما نسبته 0.9%، ليصل إلى 74.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1%؛ مما يعادل 74 سنتًا، مسجلًا 71.61 دولارًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 74.53 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط مع تسجيل طلب المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية على المنتجات البترولية، ذروة قياسية، مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميًّا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا؛ أي ما نسبته 0.9%، ليصل إلى 74.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1%؛ مما يعادل 74 سنتًا، مسجلًا 71.61 دولارًا.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
09:28 AM

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 74.53 دولارًا للبرميل

صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط مع تسجيل طلب المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية على المنتجات البترولية، ذروة قياسية، مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميًّا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا؛ أي ما نسبته 0.9%، ليصل إلى 74.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1%؛ مما يعادل 74 سنتًا، مسجلًا 71.61 دولارًا.

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142 مليون ..

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