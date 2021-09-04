الأردن تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 800240 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 778053 حالة شفاء بعد تسجيل 958 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10463 حالة.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
الأردن تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-04
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 800240 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 778053 حالة شفاء بعد تسجيل 958 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10463 حالة.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
07:09 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:37 PM
الأردن تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 800240 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 778053 حالة شفاء بعد تسجيل 958 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10463 حالة.