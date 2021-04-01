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"الإيسيسكو": مبادرة ولي العهد "الشرق الأوسط الأخضر" خارطة طريق لرفع إنتاج الطاقة المتجددة

نوهت بها وأكدت استعدادها التام للتعاون والعمل مع المبادرة التي تنسجم وأهدافها

نوهت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالمبادرة الدولية "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن إطلاقها قريبًا، والتي تهدف إلى الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وثمنت المنظمة في بيان اليوم من مقرها بالرباط هذه المبادرة المتميزة، التي وصفتها بأنها خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تسهم بشكل قوي في الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وهو ما يحقق تخفيضًا بنسبة 2.5% من معدلات انبعاثات الكربون العالمية.

وأكدت الإيسيسكو استعدادها التام للتعاون والعمل مع المبادرة التي تنسجم أهدافها مع استراتيجية العمل الجديدة للمنظمة، التي تتبنى قضايا الحفاظ على البيئة، من خلال برامج ومشاريع طموحة لتحسين الظروف البيئية وتثمين وإدارة الموارد المائية، وتنسيق التعاون بين دول العالم الإسلامي في هذا المجال.

وأشارت الإيسيسكو إلى أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة على استمرار تميز جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وسيتم الإعلان قريبًا عن فتح باب الترشح لدورتها الجديدة.

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"الإيسيسكو": مبادرة ولي العهد "الشرق الأوسط الأخضر" خارطة طريق لرفع إنتاج الطاقة المتجددة
سبق

نوهت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالمبادرة الدولية "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن إطلاقها قريبًا، والتي تهدف إلى الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وثمنت المنظمة في بيان اليوم من مقرها بالرباط هذه المبادرة المتميزة، التي وصفتها بأنها خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تسهم بشكل قوي في الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وهو ما يحقق تخفيضًا بنسبة 2.5% من معدلات انبعاثات الكربون العالمية.

وأكدت الإيسيسكو استعدادها التام للتعاون والعمل مع المبادرة التي تنسجم أهدافها مع استراتيجية العمل الجديدة للمنظمة، التي تتبنى قضايا الحفاظ على البيئة، من خلال برامج ومشاريع طموحة لتحسين الظروف البيئية وتثمين وإدارة الموارد المائية، وتنسيق التعاون بين دول العالم الإسلامي في هذا المجال.

وأشارت الإيسيسكو إلى أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة على استمرار تميز جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وسيتم الإعلان قريبًا عن فتح باب الترشح لدورتها الجديدة.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
07:17 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
09:20 PM

"الإيسيسكو": مبادرة ولي العهد "الشرق الأوسط الأخضر" خارطة طريق لرفع إنتاج الطاقة المتجددة

نوهت بها وأكدت استعدادها التام للتعاون والعمل مع المبادرة التي تنسجم وأهدافها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوهت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالمبادرة الدولية "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن إطلاقها قريبًا، والتي تهدف إلى الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وثمنت المنظمة في بيان اليوم من مقرها بالرباط هذه المبادرة المتميزة، التي وصفتها بأنها خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تسهم بشكل قوي في الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وهو ما يحقق تخفيضًا بنسبة 2.5% من معدلات انبعاثات الكربون العالمية.

وأكدت الإيسيسكو استعدادها التام للتعاون والعمل مع المبادرة التي تنسجم أهدافها مع استراتيجية العمل الجديدة للمنظمة، التي تتبنى قضايا الحفاظ على البيئة، من خلال برامج ومشاريع طموحة لتحسين الظروف البيئية وتثمين وإدارة الموارد المائية، وتنسيق التعاون بين دول العالم الإسلامي في هذا المجال.

وأشارت الإيسيسكو إلى أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة على استمرار تميز جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وسيتم الإعلان قريبًا عن فتح باب الترشح لدورتها الجديدة.

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