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"السياحة" تحفّز الاستثمار بالباحة بجولات ولقاءات رجال الأعمال

لزيادة عدد الفنادق وجذب السياح

تتميز منطقة الباحة، بالعديد من الفرص السياحية الواعدة، ومن أجل تهيئة هذه الفرض وخاصة الاستثمارية، عرضت وزارة السياحة خلال هذا الأسبوع الاستراتيجية الخاصة بتنمية منطقة الباحة، وقد زار وفد الوزارة عددًا من المعالم والمواقع السياحية التي تمثّل فرصًا استثمارية هامة، من خلال زيادة مواقع الإيواء السياحي والخدمات المصاحبة لها وبناء تجربة سياحية تثري تجربة الزائر.

وقد تحدث المستثمر غدران الغدران عن دعم رجال الأعمال في المنطقة لاستراتيجية وزارة السياحة في الباحة، وأكد أن هناك حماسًا لذلك؛ خاصة أن الباحة وَهَبها الخالق طبيعة ساحرة وأجواء جميلة.

واستقبل الشيخ غدران الغدران عددًا من رجال الأعمال من خارج المنطقة بحضور وفد وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة، وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث عن مستهدفات التنمية السياحية في المنطقة والخطط التمويلية والتسويقية التي تم وضعها لهذا الغرض.

كما استقبل الدكتور منصور بن كدسة جمعًا من رجال الأعمال من أبناء المنطقة، وناقشوا الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي؛ وذلك بعد استكمال وزارة السياحة بناء المنظومة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة.

يُذكر أن وزير السياحة أحمد الخطيب، الْتقى مؤخرًا بعدد من رجال الأعمال في الطائف، وتم خلال هذا اللقاء استعراض الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، والمساعي الجادة لتحويل الطائف إلى وجهة سياحية مميزة.

وزارة السياحة

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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"السياحة" تحفّز الاستثمار بالباحة بجولات ولقاءات رجال الأعمال
سبق

تتميز منطقة الباحة، بالعديد من الفرص السياحية الواعدة، ومن أجل تهيئة هذه الفرض وخاصة الاستثمارية، عرضت وزارة السياحة خلال هذا الأسبوع الاستراتيجية الخاصة بتنمية منطقة الباحة، وقد زار وفد الوزارة عددًا من المعالم والمواقع السياحية التي تمثّل فرصًا استثمارية هامة، من خلال زيادة مواقع الإيواء السياحي والخدمات المصاحبة لها وبناء تجربة سياحية تثري تجربة الزائر.

وقد تحدث المستثمر غدران الغدران عن دعم رجال الأعمال في المنطقة لاستراتيجية وزارة السياحة في الباحة، وأكد أن هناك حماسًا لذلك؛ خاصة أن الباحة وَهَبها الخالق طبيعة ساحرة وأجواء جميلة.

واستقبل الشيخ غدران الغدران عددًا من رجال الأعمال من خارج المنطقة بحضور وفد وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة، وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث عن مستهدفات التنمية السياحية في المنطقة والخطط التمويلية والتسويقية التي تم وضعها لهذا الغرض.

كما استقبل الدكتور منصور بن كدسة جمعًا من رجال الأعمال من أبناء المنطقة، وناقشوا الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي؛ وذلك بعد استكمال وزارة السياحة بناء المنظومة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة.

يُذكر أن وزير السياحة أحمد الخطيب، الْتقى مؤخرًا بعدد من رجال الأعمال في الطائف، وتم خلال هذا اللقاء استعراض الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، والمساعي الجادة لتحويل الطائف إلى وجهة سياحية مميزة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
12:14 PM

"السياحة" تحفّز الاستثمار بالباحة بجولات ولقاءات رجال الأعمال

لزيادة عدد الفنادق وجذب السياح

A A A
خالد خليل - الرياض
2
1,001

تتميز منطقة الباحة، بالعديد من الفرص السياحية الواعدة، ومن أجل تهيئة هذه الفرض وخاصة الاستثمارية، عرضت وزارة السياحة خلال هذا الأسبوع الاستراتيجية الخاصة بتنمية منطقة الباحة، وقد زار وفد الوزارة عددًا من المعالم والمواقع السياحية التي تمثّل فرصًا استثمارية هامة، من خلال زيادة مواقع الإيواء السياحي والخدمات المصاحبة لها وبناء تجربة سياحية تثري تجربة الزائر.

وقد تحدث المستثمر غدران الغدران عن دعم رجال الأعمال في المنطقة لاستراتيجية وزارة السياحة في الباحة، وأكد أن هناك حماسًا لذلك؛ خاصة أن الباحة وَهَبها الخالق طبيعة ساحرة وأجواء جميلة.

واستقبل الشيخ غدران الغدران عددًا من رجال الأعمال من خارج المنطقة بحضور وفد وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة، وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث عن مستهدفات التنمية السياحية في المنطقة والخطط التمويلية والتسويقية التي تم وضعها لهذا الغرض.

كما استقبل الدكتور منصور بن كدسة جمعًا من رجال الأعمال من أبناء المنطقة، وناقشوا الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي؛ وذلك بعد استكمال وزارة السياحة بناء المنظومة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة.

يُذكر أن وزير السياحة أحمد الخطيب، الْتقى مؤخرًا بعدد من رجال الأعمال في الطائف، وتم خلال هذا اللقاء استعراض الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، والمساعي الجادة لتحويل الطائف إلى وجهة سياحية مميزة.

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