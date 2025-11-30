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أمير قطر يفتتح بطولة كأس العرب.. و"عبدالعزيز بن تركي" يبارك

بحضور عدد من الرؤساء والمسؤولين

يفتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول العربية.

وعبر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي عن صادق الأمنيات بالنجاح للأشقاء بدولة قطر في تنظيم بطولة كأس_العرب".

‏وقال: "وبالتوفيق لجميع منتخباتنا العربية المشاركة في تقديم أفضل المستويات".

وتقام بطولة كأس العرب في ملعب البيت، بمنطقة الخور في دولة قطر الشقيقة، يستوعب 60 ألف مشجع، والذي يحاكي بتصميمه نمط بيوت "الشعر" التراثية، وفي داخله نشرت نقوش السدو، اذ روعي بتصميمه البيوت التي يسكنها أهل البوادي بدول الخليج العربي قديماً، وهي دلالة على رمز الكرم الخليجي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أمير قطر يفتتح بطولة كأس العرب.. و"عبدالعزيز بن تركي" يبارك
سبق

يفتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول العربية.

وعبر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي عن صادق الأمنيات بالنجاح للأشقاء بدولة قطر في تنظيم بطولة كأس_العرب".

‏وقال: "وبالتوفيق لجميع منتخباتنا العربية المشاركة في تقديم أفضل المستويات".

وتقام بطولة كأس العرب في ملعب البيت، بمنطقة الخور في دولة قطر الشقيقة، يستوعب 60 ألف مشجع، والذي يحاكي بتصميمه نمط بيوت "الشعر" التراثية، وفي داخله نشرت نقوش السدو، اذ روعي بتصميمه البيوت التي يسكنها أهل البوادي بدول الخليج العربي قديماً، وهي دلالة على رمز الكرم الخليجي.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
06:26 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
07:48 PM

أمير قطر يفتتح بطولة كأس العرب.. و"عبدالعزيز بن تركي" يبارك

بحضور عدد من الرؤساء والمسؤولين

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مهنا التميمي - الرياض
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2,545

يفتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول العربية.

وعبر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي عن صادق الأمنيات بالنجاح للأشقاء بدولة قطر في تنظيم بطولة كأس_العرب".

‏وقال: "وبالتوفيق لجميع منتخباتنا العربية المشاركة في تقديم أفضل المستويات".

وتقام بطولة كأس العرب في ملعب البيت، بمنطقة الخور في دولة قطر الشقيقة، يستوعب 60 ألف مشجع، والذي يحاكي بتصميمه نمط بيوت "الشعر" التراثية، وفي داخله نشرت نقوش السدو، اذ روعي بتصميمه البيوت التي يسكنها أهل البوادي بدول الخليج العربي قديماً، وهي دلالة على رمز الكرم الخليجي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
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