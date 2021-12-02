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أوميكرون وصل إلى الهند.. تسجيل أول إصابتين بالمتحور شديد العدوى

أعلنت الهند عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون شديد العدوى الخميس، بعد أشهر من مواجهة البلاد موجة مدمرة من وباء كوفيد - 19، أدت إلى وفاة أكثر من 200 ألف شخص.
تنضم الهند بذلك إلى عدد من الدول التي سجلت إصابات من المتحور، بعدما أكدت السعودية والإمارات اكتشاف أول حالة إصابة به في كل منهما.

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أوميكرون وصل إلى الهند.. تسجيل أول إصابتين بالمتحور شديد العدوى
سبق

أعلنت الهند عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون شديد العدوى الخميس، بعد أشهر من مواجهة البلاد موجة مدمرة من وباء كوفيد - 19، أدت إلى وفاة أكثر من 200 ألف شخص.
تنضم الهند بذلك إلى عدد من الدول التي سجلت إصابات من المتحور، بعدما أكدت السعودية والإمارات اكتشاف أول حالة إصابة به في كل منهما.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
04:18 PM

أوميكرون وصل إلى الهند.. تسجيل أول إصابتين بالمتحور شديد العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهند عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون شديد العدوى الخميس، بعد أشهر من مواجهة البلاد موجة مدمرة من وباء كوفيد - 19، أدت إلى وفاة أكثر من 200 ألف شخص.
تنضم الهند بذلك إلى عدد من الدول التي سجلت إصابات من المتحور، بعدما أكدت السعودية والإمارات اكتشاف أول حالة إصابة به في كل منهما.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,489
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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