أوميكرون وصل إلى الهند.. تسجيل أول إصابتين بالمتحور شديد العدوى

أعلنت الهند عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون شديد العدوى الخميس، بعد أشهر من مواجهة البلاد موجة مدمرة من وباء كوفيد - 19، أدت إلى وفاة أكثر من 200 ألف شخص.

تنضم الهند بذلك إلى عدد من الدول التي سجلت إصابات من المتحور، بعدما أكدت السعودية والإمارات اكتشاف أول حالة إصابة به في كل منهما.