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بعد إعلان زعيمها الإجلاء.. انفجار عنيف يهز قلب "دونيتسك" شرق أوكرانيا

نتج عن سيارة مفخخة قرب مبنى الحكومة عقب ساعات من "صفارات الإنذار"

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية أن انفجارًا عنيفًا دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيًا في جنوب شرق أوكرانيا.

ووفقًا للوكالة: دوى الانفجار على بعد عشرات الأمتار عن مقر حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، الموالية لروسيا، وغير المعترف بها دوليًا؛ بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وقالت وسائل إعلام روسية: إن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة قرب مبنى حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وجاء الانفجار بعد ساعات من دوي صفارات الإنذار في وسط مدينة دونيتسك، بعد أن أعلن زعيم انفصالي مدعوم من موسكو في المنطقة الانفصالية إجلاء السكان تحسبًا لقصف أوكراني.

وأشار الزعيم الانفصالي إلى أنه يطلب من السكان النزوح إلى روستوف في روسيا، زاعمًا أن الجيش الأوكراني سيبدأ عملية عسكرية في دونباس، المنطقة المتنازع عليها بين الانفصاليين وأوكرانيا.

كما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الطوارئ بالتوجه لمنطقة روستوف قرب أوكرانيا؛ لتأمين الملاجئ للنازحين من منطقة دونباس المتنازع عليها.


وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن قلقها البالغ من التطورات في شرق أوكرانيا؛ حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من طرف واحد، بدء إجلاء السكان بسبب تصاعد القتال مع قوات كييف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد إعلان زعيمها الإجلاء.. انفجار عنيف يهز قلب "دونيتسك" شرق أوكرانيا
سبق

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية أن انفجارًا عنيفًا دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيًا في جنوب شرق أوكرانيا.

ووفقًا للوكالة: دوى الانفجار على بعد عشرات الأمتار عن مقر حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، الموالية لروسيا، وغير المعترف بها دوليًا؛ بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وقالت وسائل إعلام روسية: إن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة قرب مبنى حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وجاء الانفجار بعد ساعات من دوي صفارات الإنذار في وسط مدينة دونيتسك، بعد أن أعلن زعيم انفصالي مدعوم من موسكو في المنطقة الانفصالية إجلاء السكان تحسبًا لقصف أوكراني.

وأشار الزعيم الانفصالي إلى أنه يطلب من السكان النزوح إلى روستوف في روسيا، زاعمًا أن الجيش الأوكراني سيبدأ عملية عسكرية في دونباس، المنطقة المتنازع عليها بين الانفصاليين وأوكرانيا.

كما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الطوارئ بالتوجه لمنطقة روستوف قرب أوكرانيا؛ لتأمين الملاجئ للنازحين من منطقة دونباس المتنازع عليها.


وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن قلقها البالغ من التطورات في شرق أوكرانيا؛ حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من طرف واحد، بدء إجلاء السكان بسبب تصاعد القتال مع قوات كييف.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
08:14 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
12:44 AM

بعد إعلان زعيمها الإجلاء.. انفجار عنيف يهز قلب "دونيتسك" شرق أوكرانيا

نتج عن سيارة مفخخة قرب مبنى الحكومة عقب ساعات من "صفارات الإنذار"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية أن انفجارًا عنيفًا دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيًا في جنوب شرق أوكرانيا.

ووفقًا للوكالة: دوى الانفجار على بعد عشرات الأمتار عن مقر حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، الموالية لروسيا، وغير المعترف بها دوليًا؛ بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وقالت وسائل إعلام روسية: إن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة قرب مبنى حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وجاء الانفجار بعد ساعات من دوي صفارات الإنذار في وسط مدينة دونيتسك، بعد أن أعلن زعيم انفصالي مدعوم من موسكو في المنطقة الانفصالية إجلاء السكان تحسبًا لقصف أوكراني.

وأشار الزعيم الانفصالي إلى أنه يطلب من السكان النزوح إلى روستوف في روسيا، زاعمًا أن الجيش الأوكراني سيبدأ عملية عسكرية في دونباس، المنطقة المتنازع عليها بين الانفصاليين وأوكرانيا.

كما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الطوارئ بالتوجه لمنطقة روستوف قرب أوكرانيا؛ لتأمين الملاجئ للنازحين من منطقة دونباس المتنازع عليها.


وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن قلقها البالغ من التطورات في شرق أوكرانيا؛ حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من طرف واحد، بدء إجلاء السكان بسبب تصاعد القتال مع قوات كييف.

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