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مساعد وكيل الحرس الوطني يستقبل مدير "الإخبارية" بالشرقية

لتفعيل الشراكة بينهما وبحث أوجه التعاون

التقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي، اللواء ركن فيصل بن ربيعان، مدير مكتب قناة الإخبارية في المنطقة الشرقية الزميل خالد بن فيصل الجناحي، ومجموعة من مراسلي الأخبار في القناة، لتفعيل الشراكة بينهما وبحث أوجه التعاون.


وأشاد اللواء "فيصل" خلال لقائه بمنسوبي القناة، الأربعاء، بجهود وسائل الإعلام السعودية، وكذلك بالدور الواضح الذي تبذله قناة الإخبارية.


من جهته أعرب مدير مكتب القناة في المنطقة، خلال اللقاء ، عن حرص القناة على دعم الجهد الحكومي في كل المجالات وإبراز جوانب التميز.


وقال إن القطاع الشرقي للحرس الوطني من القطاعات الفاعلة في المنطقة بوجه عام، لاسيما في بداية مواجهة وباء كورونا، وكان له دور ميداني وطبي فاعل في مواجهة الجائحة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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مساعد وكيل الحرس الوطني يستقبل مدير "الإخبارية" بالشرقية
سبق

التقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي، اللواء ركن فيصل بن ربيعان، مدير مكتب قناة الإخبارية في المنطقة الشرقية الزميل خالد بن فيصل الجناحي، ومجموعة من مراسلي الأخبار في القناة، لتفعيل الشراكة بينهما وبحث أوجه التعاون.


وأشاد اللواء "فيصل" خلال لقائه بمنسوبي القناة، الأربعاء، بجهود وسائل الإعلام السعودية، وكذلك بالدور الواضح الذي تبذله قناة الإخبارية.


من جهته أعرب مدير مكتب القناة في المنطقة، خلال اللقاء ، عن حرص القناة على دعم الجهد الحكومي في كل المجالات وإبراز جوانب التميز.


وقال إن القطاع الشرقي للحرس الوطني من القطاعات الفاعلة في المنطقة بوجه عام، لاسيما في بداية مواجهة وباء كورونا، وكان له دور ميداني وطبي فاعل في مواجهة الجائحة.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
04:16 PM

مساعد وكيل الحرس الوطني يستقبل مدير "الإخبارية" بالشرقية

لتفعيل الشراكة بينهما وبحث أوجه التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي، اللواء ركن فيصل بن ربيعان، مدير مكتب قناة الإخبارية في المنطقة الشرقية الزميل خالد بن فيصل الجناحي، ومجموعة من مراسلي الأخبار في القناة، لتفعيل الشراكة بينهما وبحث أوجه التعاون.


وأشاد اللواء "فيصل" خلال لقائه بمنسوبي القناة، الأربعاء، بجهود وسائل الإعلام السعودية، وكذلك بالدور الواضح الذي تبذله قناة الإخبارية.


من جهته أعرب مدير مكتب القناة في المنطقة، خلال اللقاء ، عن حرص القناة على دعم الجهد الحكومي في كل المجالات وإبراز جوانب التميز.


وقال إن القطاع الشرقي للحرس الوطني من القطاعات الفاعلة في المنطقة بوجه عام، لاسيما في بداية مواجهة وباء كورونا، وكان له دور ميداني وطبي فاعل في مواجهة الجائحة.

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