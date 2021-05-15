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"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتاً في 6 مناطق

بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجدًا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 98 يوماً 1188 مسجداً، فيما تم فتح 1173 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة ثمانية بمنطقة القصيم ومسجد واحد في مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية، فيما تم إعادة فتح خمسة مساجد، أربعة منها في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة عسير.

وأهابت بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

ودعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخٍ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 .

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتاً في 6 مناطق
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجدًا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 98 يوماً 1188 مسجداً، فيما تم فتح 1173 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة ثمانية بمنطقة القصيم ومسجد واحد في مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية، فيما تم إعادة فتح خمسة مساجد، أربعة منها في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة عسير.

وأهابت بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

ودعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخٍ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 .

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
02:29 PM
اخر تعديل
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:28 AM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتاً في 6 مناطق

بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين المصلين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,093

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجدًا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 98 يوماً 1188 مسجداً، فيما تم فتح 1173 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة ثمانية بمنطقة القصيم ومسجد واحد في مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية، فيما تم إعادة فتح خمسة مساجد، أربعة منها في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة عسير.

وأهابت بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

ودعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخٍ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 .

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