النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

بات من المحتمل أن يغيب صانع الألعاب تاكيفوسا كوبو عن تشكيلة منتخب اليابان في المباراتين أمام السعودية وأستراليا ضمن التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر، بعد تعرضه للإصابة مع نادي ريال مايوركا الإسباني.

ونجح كوبو البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يلعب مع مايوركا على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد، في تأكيد موقعه ضمن تشكيلة المدرب هاجيمي مورياسو، حيث ينافس المنتخب الياباني من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف كوبو عبر حسابه الشخصي على انستغرام أنه من المرجح أن يغيب عن المباراتين يومي 7 و12 تشرين الأول/أكتوبر، عقب تعرضه للإصابة خلال المباراة التي خسرها مايوركا أمام ريال مدريد 1-6.

وقال اللاعب: تعرضت للإصابة في الركبة خلال مباراة الأمس، وسوف اضطر للبقاء بعض الوقت بعيداً عن الملعب.

وأضاف: أشعر بخيبة الأمل لعدم تمكني من مساعد النادي والمنتخب الوطني خلال هذه المرحلة المهمة، ولكنني سأقوم بتقديم المساندة من خارج الملعب.

وأوضح: سوف أركز على ما أستطيع القيام به، كي أتمكن من العودة للفريق واللعب بأسرع وقت ممكن.

وكان كوبو غاب عن المباراة التي خسرتها اليابان أمام عمان 0-1 في الجولة الافتتاحية من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية، ولكنه لعب كأساسي في المباراة الثانية التي فاز فيها الفريق على الصين بعد خمسة أيام.

ويحتل منتخب اليابان حالياً المركز الرابع في المجموعة الثانية بعدما حصل على 3 نقاط من أول مباراتين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا
سبق

بات من المحتمل أن يغيب صانع الألعاب تاكيفوسا كوبو عن تشكيلة منتخب اليابان في المباراتين أمام السعودية وأستراليا ضمن التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر، بعد تعرضه للإصابة مع نادي ريال مايوركا الإسباني.

ونجح كوبو البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يلعب مع مايوركا على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد، في تأكيد موقعه ضمن تشكيلة المدرب هاجيمي مورياسو، حيث ينافس المنتخب الياباني من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف كوبو عبر حسابه الشخصي على انستغرام أنه من المرجح أن يغيب عن المباراتين يومي 7 و12 تشرين الأول/أكتوبر، عقب تعرضه للإصابة خلال المباراة التي خسرها مايوركا أمام ريال مدريد 1-6.

وقال اللاعب: تعرضت للإصابة في الركبة خلال مباراة الأمس، وسوف اضطر للبقاء بعض الوقت بعيداً عن الملعب.

وأضاف: أشعر بخيبة الأمل لعدم تمكني من مساعد النادي والمنتخب الوطني خلال هذه المرحلة المهمة، ولكنني سأقوم بتقديم المساندة من خارج الملعب.

وأوضح: سوف أركز على ما أستطيع القيام به، كي أتمكن من العودة للفريق واللعب بأسرع وقت ممكن.

وكان كوبو غاب عن المباراة التي خسرتها اليابان أمام عمان 0-1 في الجولة الافتتاحية من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية، ولكنه لعب كأساسي في المباراة الثانية التي فاز فيها الفريق على الصين بعد خمسة أيام.

ويحتل منتخب اليابان حالياً المركز الرابع في المجموعة الثانية بعدما حصل على 3 نقاط من أول مباراتين.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
04:02 PM

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,090

بات من المحتمل أن يغيب صانع الألعاب تاكيفوسا كوبو عن تشكيلة منتخب اليابان في المباراتين أمام السعودية وأستراليا ضمن التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر، بعد تعرضه للإصابة مع نادي ريال مايوركا الإسباني.

ونجح كوبو البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يلعب مع مايوركا على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد، في تأكيد موقعه ضمن تشكيلة المدرب هاجيمي مورياسو، حيث ينافس المنتخب الياباني من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف كوبو عبر حسابه الشخصي على انستغرام أنه من المرجح أن يغيب عن المباراتين يومي 7 و12 تشرين الأول/أكتوبر، عقب تعرضه للإصابة خلال المباراة التي خسرها مايوركا أمام ريال مدريد 1-6.

وقال اللاعب: تعرضت للإصابة في الركبة خلال مباراة الأمس، وسوف اضطر للبقاء بعض الوقت بعيداً عن الملعب.

وأضاف: أشعر بخيبة الأمل لعدم تمكني من مساعد النادي والمنتخب الوطني خلال هذه المرحلة المهمة، ولكنني سأقوم بتقديم المساندة من خارج الملعب.

وأوضح: سوف أركز على ما أستطيع القيام به، كي أتمكن من العودة للفريق واللعب بأسرع وقت ممكن.

وكان كوبو غاب عن المباراة التي خسرتها اليابان أمام عمان 0-1 في الجولة الافتتاحية من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية، ولكنه لعب كأساسي في المباراة الثانية التي فاز فيها الفريق على الصين بعد خمسة أيام.

ويحتل منتخب اليابان حالياً المركز الرابع في المجموعة الثانية بعدما حصل على 3 نقاط من أول مباراتين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,909
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة