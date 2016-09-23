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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من حُكام الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة باليوم الوطني

أعرَبَ الجميع عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الوطنية مُشيدين بما حققته المملكة من إنجازات حضارية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقيات تهانٍ من كل من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كما تلقى -أيده الله- بهذه المناسبة، برقيات تهانٍ، من كل من: الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهانٍ من كل من: الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد، بهذه المناسبة برقيات تهانٍ من كل من: الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وقد أعرب الجميع عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الوطنية؛ مشيدين بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين.

ونوّهوا بالعلاقات الأخوية العميقة والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين؛ راجين للمملكة قيادة وشعبًا مواصلة مسيرة النهضة والتطور والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من حُكام الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة باليوم الوطني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقيات تهانٍ من كل من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كما تلقى -أيده الله- بهذه المناسبة، برقيات تهانٍ، من كل من: الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهانٍ من كل من: الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد، بهذه المناسبة برقيات تهانٍ من كل من: الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وقد أعرب الجميع عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الوطنية؛ مشيدين بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين.

ونوّهوا بالعلاقات الأخوية العميقة والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين؛ راجين للمملكة قيادة وشعبًا مواصلة مسيرة النهضة والتطور والازدهار.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
01:46 PM

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من حُكام الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة باليوم الوطني

أعرَبَ الجميع عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الوطنية مُشيدين بما حققته المملكة من إنجازات حضارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقيات تهانٍ من كل من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كما تلقى -أيده الله- بهذه المناسبة، برقيات تهانٍ، من كل من: الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهانٍ من كل من: الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد، بهذه المناسبة برقيات تهانٍ من كل من: الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وقد أعرب الجميع عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الوطنية؛ مشيدين بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين.

ونوّهوا بالعلاقات الأخوية العميقة والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين؛ راجين للمملكة قيادة وشعبًا مواصلة مسيرة النهضة والتطور والازدهار.

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