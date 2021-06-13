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مفتي عدن: قرار الحج يؤكد حرص المملكة على سلامة وصحة الحجاج

قال لـ"سبق": الأخذ بالأسباب مأمور به شرعًا وهو ما وفق الله به حكومة السعودية

أكّد مفتي عدن بالجمهورية اليمنية الشيخ علي بارويس، أن قرار المملكة في قصر الحج على المواطنين والمقيمين من داخل المملكة جاء نظرًا لتفشّي مرض كورونا وسهولة انتقاله عبر السفر والانتقال إلى البلدان، وهو تأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

وقال الشيخ بارويس في تصريح خاص لـ"سبق": إن قرار وزارة الحج والعمرة قصر الحج والعمرة على المواطنين والمقيمين، مع مراعاة الاشتراطات اللازمة لسلامة الحجاج وعامة الناس هو من مقاصد الدين في حفظ الأنفس، مشيرًا إلى أن الأخذ بالأسباب مأمور به شرعًا، وهو ما وفق الله به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف "بارويس" وشكر الله للمملكة لما تقوم به من جهود عظيمة لأداء هذه الشعيرة العظيمة بيسر وسهولة وأمن واطمئنان، مختتمًا "تصريحه" بسؤال الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء عن الأمة والإنسانية جمعاء ليعود الناس إلى سابق حالهم وصلاح دينهم ودنياهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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مفتي عدن: قرار الحج يؤكد حرص المملكة على سلامة وصحة الحجاج
سبق

أكّد مفتي عدن بالجمهورية اليمنية الشيخ علي بارويس، أن قرار المملكة في قصر الحج على المواطنين والمقيمين من داخل المملكة جاء نظرًا لتفشّي مرض كورونا وسهولة انتقاله عبر السفر والانتقال إلى البلدان، وهو تأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

وقال الشيخ بارويس في تصريح خاص لـ"سبق": إن قرار وزارة الحج والعمرة قصر الحج والعمرة على المواطنين والمقيمين، مع مراعاة الاشتراطات اللازمة لسلامة الحجاج وعامة الناس هو من مقاصد الدين في حفظ الأنفس، مشيرًا إلى أن الأخذ بالأسباب مأمور به شرعًا، وهو ما وفق الله به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف "بارويس" وشكر الله للمملكة لما تقوم به من جهود عظيمة لأداء هذه الشعيرة العظيمة بيسر وسهولة وأمن واطمئنان، مختتمًا "تصريحه" بسؤال الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء عن الأمة والإنسانية جمعاء ليعود الناس إلى سابق حالهم وصلاح دينهم ودنياهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
08:29 PM

مفتي عدن: قرار الحج يؤكد حرص المملكة على سلامة وصحة الحجاج

قال لـ"سبق": الأخذ بالأسباب مأمور به شرعًا وهو ما وفق الله به حكومة السعودية

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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أكّد مفتي عدن بالجمهورية اليمنية الشيخ علي بارويس، أن قرار المملكة في قصر الحج على المواطنين والمقيمين من داخل المملكة جاء نظرًا لتفشّي مرض كورونا وسهولة انتقاله عبر السفر والانتقال إلى البلدان، وهو تأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

وقال الشيخ بارويس في تصريح خاص لـ"سبق": إن قرار وزارة الحج والعمرة قصر الحج والعمرة على المواطنين والمقيمين، مع مراعاة الاشتراطات اللازمة لسلامة الحجاج وعامة الناس هو من مقاصد الدين في حفظ الأنفس، مشيرًا إلى أن الأخذ بالأسباب مأمور به شرعًا، وهو ما وفق الله به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف "بارويس" وشكر الله للمملكة لما تقوم به من جهود عظيمة لأداء هذه الشعيرة العظيمة بيسر وسهولة وأمن واطمئنان، مختتمًا "تصريحه" بسؤال الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء عن الأمة والإنسانية جمعاء ليعود الناس إلى سابق حالهم وصلاح دينهم ودنياهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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