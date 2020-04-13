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"الشورى" يُؤيد استثناء مشاركي العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات والحبس

مقترح فاز بالأغلبية بعد موافقة "لجنة الشؤون الإسلامية" ويشمل المنع من السفر

أيّد مجلس الشورى، مقترح استثناء العسكريين المشاركين في الحرب والعمليات العسكرية، من إيقاف الخدمات والحبس والمنع من السفر؛ الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.

وعلمت "سبق"، أن المقترح وافقت عليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ثم عُرض اليوم للمناقشة والتصويت؛ ليحصل على الأغلبية الموافقة.

مجلس الشورى العمليات العسكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يُؤيد استثناء مشاركي العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات والحبس
سبق

أيّد مجلس الشورى، مقترح استثناء العسكريين المشاركين في الحرب والعمليات العسكرية، من إيقاف الخدمات والحبس والمنع من السفر؛ الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.

وعلمت "سبق"، أن المقترح وافقت عليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ثم عُرض اليوم للمناقشة والتصويت؛ ليحصل على الأغلبية الموافقة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:59 AM

"الشورى" يُؤيد استثناء مشاركي العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات والحبس

مقترح فاز بالأغلبية بعد موافقة "لجنة الشؤون الإسلامية" ويشمل المنع من السفر

A A A
بدر العتيبي - الرياض
18
5,651

أيّد مجلس الشورى، مقترح استثناء العسكريين المشاركين في الحرب والعمليات العسكرية، من إيقاف الخدمات والحبس والمنع من السفر؛ الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.

وعلمت "سبق"، أن المقترح وافقت عليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ثم عُرض اليوم للمناقشة والتصويت؛ ليحصل على الأغلبية الموافقة.

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