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"الأرصاد": سماء غائمة ورياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الجوف والشمالية والشرقية

سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.. وضباب بالشرقية وسواحل عسير وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشمالية والشرقية، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً وسحب رعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وسواحل مكة المكرّمة، وعسير، وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 22 - 42 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 44 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة ورياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الجوف والشمالية والشرقية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشمالية والشرقية، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً وسحب رعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وسواحل مكة المكرّمة، وعسير، وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 22 - 42 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 44 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:09 AM

"الأرصاد": سماء غائمة ورياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الجوف والشمالية والشرقية

سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.. وضباب بالشرقية وسواحل عسير وجازان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشمالية والشرقية، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً وسحب رعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وسواحل مكة المكرّمة، وعسير، وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 22 - 42 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 44 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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