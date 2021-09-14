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"الفيصل" يبارك للنصر التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لفريق النصر الكروي الأول، بمناسبة تأهله لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد أن تجاوز عقبة تراكتور الإيراني بهدف وحيد أحرزه الكاميروني "أبو بكر" , في اللقاء الذي جمع الفريقين ( دور الـ 16) مساء اليوم الثلاثاء ، في العاصمة القطرية الدوحة .


وقال " الفيصل " من خلال تغريدة له، عبر حسابه في "تويتر": أبارك لممثل الوطن فريق النصر تأهله لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2021 وكل التوفيق لفرقنا السعودية في الأدوار القادمة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يبارك للنصر التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا
سبق

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لفريق النصر الكروي الأول، بمناسبة تأهله لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد أن تجاوز عقبة تراكتور الإيراني بهدف وحيد أحرزه الكاميروني "أبو بكر" , في اللقاء الذي جمع الفريقين ( دور الـ 16) مساء اليوم الثلاثاء ، في العاصمة القطرية الدوحة .


وقال " الفيصل " من خلال تغريدة له، عبر حسابه في "تويتر": أبارك لممثل الوطن فريق النصر تأهله لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2021 وكل التوفيق لفرقنا السعودية في الأدوار القادمة .

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:34 PM

"الفيصل" يبارك للنصر التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
1,692

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لفريق النصر الكروي الأول، بمناسبة تأهله لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد أن تجاوز عقبة تراكتور الإيراني بهدف وحيد أحرزه الكاميروني "أبو بكر" , في اللقاء الذي جمع الفريقين ( دور الـ 16) مساء اليوم الثلاثاء ، في العاصمة القطرية الدوحة .


وقال " الفيصل " من خلال تغريدة له، عبر حسابه في "تويتر": أبارك لممثل الوطن فريق النصر تأهله لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2021 وكل التوفيق لفرقنا السعودية في الأدوار القادمة .

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