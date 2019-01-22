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معرض توعوي للكشف المبكر عن الأمراض الاستقلابية لدى حديثي الولادة بالطائف

يستمر ثلاثة أيام.. ويشتمل على برامج وفعاليات

نظمت صحة الطائف الفعالية التوعوية الرابعة لحديثي الولادة للبرنامج الوطني للكشف المبكر عن الأمراض الأيضية والاستقلابية، ومنع الإعاقة، والمعني بفحص 17 مرضًا أيضيًا واستقلابيًا، وكذلك برنامج الكشف المبكر عن تشوهات القلب والسمع لحديثي الولادة.

وشارك في هذه الفعالية التي أقيمت في أحد المجمعات التجارية جميع المستشفيات الحكومية التابعة لصحة الطائف، إضافة إلى المستشفيات العسكرية والمستشفيات الخاصة، وكذلك مركز التنمية الاجتماعية بالطائف بركن ترجمة للصم والبكم، وركن خاص بمبادرة اعرف أرقامك التابع لمجمع الملك فيصل الطبي.

وأوضح عبدالغني الجميعي، منسق برنامج حديثي الولادة، أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي لدى المجتمع؛ حيث يعتبر البرنامج الوطني للكشف المبكر عن الأمراض الأيضية والاستقلابية ذا أهمية قصوى في الكشف عن المواليد خلال 24 ساعة من الولادة، والبدء في العلاج فورًا للحالات اللازمة.

وأشار إلى أن بعض هذه الأمراض قد يسبب إعاقة دائمة للطفل أو الوفاة في حال عدم التدخل العلاجي مبكرًا.

هذا ويعتبر مستشفى الأطفال مرجعيًا للحالات المرضية، ولديه عيادات تخصصية يشرف عليها استشاريون ذوو خبرة تخصصية عالية، وتكامل العمل مع مجمع الملك فيصل الطبي الذي يقوم بدور كبير حيال الكشف وتدريب الكوادر الطبية ذات العلاقة.

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معرض توعوي للكشف المبكر عن الأمراض الاستقلابية لدى حديثي الولادة بالطائف
سبق

نظمت صحة الطائف الفعالية التوعوية الرابعة لحديثي الولادة للبرنامج الوطني للكشف المبكر عن الأمراض الأيضية والاستقلابية، ومنع الإعاقة، والمعني بفحص 17 مرضًا أيضيًا واستقلابيًا، وكذلك برنامج الكشف المبكر عن تشوهات القلب والسمع لحديثي الولادة.

وشارك في هذه الفعالية التي أقيمت في أحد المجمعات التجارية جميع المستشفيات الحكومية التابعة لصحة الطائف، إضافة إلى المستشفيات العسكرية والمستشفيات الخاصة، وكذلك مركز التنمية الاجتماعية بالطائف بركن ترجمة للصم والبكم، وركن خاص بمبادرة اعرف أرقامك التابع لمجمع الملك فيصل الطبي.

وأوضح عبدالغني الجميعي، منسق برنامج حديثي الولادة، أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي لدى المجتمع؛ حيث يعتبر البرنامج الوطني للكشف المبكر عن الأمراض الأيضية والاستقلابية ذا أهمية قصوى في الكشف عن المواليد خلال 24 ساعة من الولادة، والبدء في العلاج فورًا للحالات اللازمة.

وأشار إلى أن بعض هذه الأمراض قد يسبب إعاقة دائمة للطفل أو الوفاة في حال عدم التدخل العلاجي مبكرًا.

هذا ويعتبر مستشفى الأطفال مرجعيًا للحالات المرضية، ولديه عيادات تخصصية يشرف عليها استشاريون ذوو خبرة تخصصية عالية، وتكامل العمل مع مجمع الملك فيصل الطبي الذي يقوم بدور كبير حيال الكشف وتدريب الكوادر الطبية ذات العلاقة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
07:14 PM

معرض توعوي للكشف المبكر عن الأمراض الاستقلابية لدى حديثي الولادة بالطائف

يستمر ثلاثة أيام.. ويشتمل على برامج وفعاليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نظمت صحة الطائف الفعالية التوعوية الرابعة لحديثي الولادة للبرنامج الوطني للكشف المبكر عن الأمراض الأيضية والاستقلابية، ومنع الإعاقة، والمعني بفحص 17 مرضًا أيضيًا واستقلابيًا، وكذلك برنامج الكشف المبكر عن تشوهات القلب والسمع لحديثي الولادة.

وشارك في هذه الفعالية التي أقيمت في أحد المجمعات التجارية جميع المستشفيات الحكومية التابعة لصحة الطائف، إضافة إلى المستشفيات العسكرية والمستشفيات الخاصة، وكذلك مركز التنمية الاجتماعية بالطائف بركن ترجمة للصم والبكم، وركن خاص بمبادرة اعرف أرقامك التابع لمجمع الملك فيصل الطبي.

وأوضح عبدالغني الجميعي، منسق برنامج حديثي الولادة، أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي لدى المجتمع؛ حيث يعتبر البرنامج الوطني للكشف المبكر عن الأمراض الأيضية والاستقلابية ذا أهمية قصوى في الكشف عن المواليد خلال 24 ساعة من الولادة، والبدء في العلاج فورًا للحالات اللازمة.

وأشار إلى أن بعض هذه الأمراض قد يسبب إعاقة دائمة للطفل أو الوفاة في حال عدم التدخل العلاجي مبكرًا.

هذا ويعتبر مستشفى الأطفال مرجعيًا للحالات المرضية، ولديه عيادات تخصصية يشرف عليها استشاريون ذوو خبرة تخصصية عالية، وتكامل العمل مع مجمع الملك فيصل الطبي الذي يقوم بدور كبير حيال الكشف وتدريب الكوادر الطبية ذات العلاقة.

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