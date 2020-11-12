النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة

أعلنت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها

أدانت الجزائر اليوم، بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.
وأعربت الجزائر في بيانٍ أصدرته وزارة الخارجية، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من مثل هذه الأعمال الإجرامية، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة
سبق

أدانت الجزائر اليوم، بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.
وأعربت الجزائر في بيانٍ أصدرته وزارة الخارجية، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من مثل هذه الأعمال الإجرامية، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
06:50 PM

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة

أعلنت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
398

أدانت الجزائر اليوم، بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.
وأعربت الجزائر في بيانٍ أصدرته وزارة الخارجية، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من مثل هذه الأعمال الإجرامية، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,760
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,014
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,224

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة